【晚吹】鐵路公司員工爆料：最怕賣魚佬嚟唱錢

「每次發生事故後，公司只要見到媒體刊登啲內部相，聽聞會搵保安去check手機、whatsapp group，睇下係邊啲人傳出去。」（影片截圖）

港鐵近年屢屢出事，ViuTV節目《晚吹- 又要威又要戴頭盔》最新一集就搵嚟鐵路公司員工大爆內幕。提到每次發生事故時，5位嘉賓都表示「最惡頂係啲客」，並指「香港人好鍾意返工，只要返唔到工就會問候你全家」，他們又指由於公司向來都「服務至上」，故令不少前線同事十分大壓力。「不時都會啲神沙黨，拎幾百個conis嚟話要換大紙，有啲銀仔濕淋淋、有魚鱗，你唔換個客就去投降，公司只會叫我哋盡做。」



鐵路公司員工話原來換銀仔已經係公開秘密。（影片截圖）

鐵路公司又指出每次遇上打風，由於公司並不會特別安排專車接送返／放工，所以只能坐「加價的士」。「打風前夕首先要盡快散啲露天站啲客上車，之後每兩小時就要check一次個站有無嘢壞，返夠12個鐘，公司要你收工時，如果本身係喺露天站的話，根本唔會有車走，只可以留喺站內，公司話住當落場。」



「一句服務至上 ，前線壓力好可怕。」（影片截圖）

講到近年聽得最多嘅「訊號系統故障」，幾位員工都好快咁指出問題所在。「有時唔係車問題，大家可以諗下放系統嘅地方最需要係冷氣，啲冷氣由一直run，有無諗過部冷氣要換?同埋好多時候都係兩個系統一齊運作，換系統時又唔換冷氣，一over-hit冷氣停就會直接影響系統，設計project時淨係會去更新系統，周邊就完全唔關事。」