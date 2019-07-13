【開心速遞】Venus復活回歸　鄺潔楹預告組新CP：希望大家記得我

由第475集，Venus就失蹤了。不過經過了200多集，今日（7月12日）鄺潔楹（Judy）就正式宣佈Venus復活啦。（電視截圖）

《愛·回家之開心速遞》在不斷有新角色加入之餘，亦有不少角色消失，其中一個在網上擁有高人氣的角色，Bonnie（林凱恩飾）的好朋友Venus（鄺潔楹飾）自上年11月播出第475集後，就「被消失」了，讓不少網民都大嘆不捨。不過，鄺潔楹（Judy）今日在IG上表示，她又再回歸《開心速遞》大家庭了，說：「好一段時間無做愛回家之開心速遞，還是很有愛。」

劇組一班演員仲幫Judy慶祝生日添，好有愛吖。（IG圖片 / judy.kwong）

Venus消失100多集再回歸 鄺潔楹：希望大家仲記得我



鄺潔楹（Judy）接受《香港01》訪問時說：「其實我自己都唔記得幾耐啦，淨係知自己有一段好長嘅時間。係直到最近拍返《開心速遞》，嗰個P.A.都係上年嗰個。咁我就見到原來對上一次佢畀（拍攝）通告，已經係10月尾嘅事。我仲記得嗰一集係講緊『道德訓練營』。我而家係拍緊第600幾集，即係Venus原來係有成100幾集冇出現過，嚟緊會交代返點解Venus消失咗，希望大家仲記得我。」

今年5月鄺潔楹（Judy）正式畢業娛樂新聞台，讓不少網民擔心從此就不會在TVB見到她。（受訪者提供）

預告Venus會有感情線 CP對象要保持神秘



她也透露，Venus將於第648集開始出現：「我收到劇本嘅時候都好興奮同埋好緊張，一嚟對白都幾多，可以講嘅，就係有感情線埋伏，同埋都劇情都幾意想不到。緊張呢，係因為我已經好耐冇拍過劇，上年主要係做綜藝節目。綜藝節目雖然有少少話劇元素，但係做綜藝都會誇張少少，始終同拍劇都有啲唔同，所以返去拍劇都會有啲壓力。」會與誰組成新CP？她表示要保持神秘：「遲啲出街你就知，拍擋話要等觀眾估下。」



鄺潔楹捱壞身子派散水湯講拜拜 年半冇放過假：我啲經期亂晒！

鄺潔楹（Judy）常常為《3日2夜》擔任主持。（受訪者提供）

簽約成「親生女」Venus即復活：會有多啲工作安排



為何會突然回歸《愛·回家之開心速遞》呢？雖然她沒有解釋，但就好可能是她與無綫正式簽了經理人藝員合約（即行內俗稱的「親生仔女」合約）有關。她說：「而家合約就係屬於TVB經理人合約，之前喺娛樂台畢業，其實都諗住再搵多啲新嘗試。拍劇係其中之一，我知道公司嚟緊都會喺劇集方面有多啲安排，呢個就要保持秘密先。不過綜藝方面我都唔會放棄，因為我都好鍾意嗰面，例如《學是學非》就好膽咁實驗，《3日2夜》就可以去旅行去玩，吃喝玩樂我又鍾意，所以兩邊嘅工作我都會Keep住做。」

+ 8 + 7 + 6

1.55米身高會否成為拍劇阻礙？她笑說：「都無得驚嘅，係事實黎㗎嘛，係蝕底啲嘅講真。不過我同公司反映呢個問題嘅時候，佢哋仲安慰返我話：『可以企箱拍，影唔到㗎！』所以，咁樣就會令我更加想喺演戲方面做好啲，等大家唔好睇留意我高度，同埋一開始邊會有機會比我拍住王浩信喎呢個級數同身高嘅演員喎，我有排都未去到佢既Level，所以唔驚啦。」