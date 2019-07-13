【白色強人】馬國明重視觀眾認同多過攞獎：攞視帝冇人工加㗎

馬國明在安心事件之後，好男人形象更加穩固，不少女孩子視這位４５歲無綫小生為筍盤，除了外表，相信其中一個優點是老實，他說：「我不像《白色強人》入面的唐明那麼清高，唐明是不貪錢、名譽，地位，但馬國明要賺錢！」視帝一獎，大部分無綫男藝員都一定想得到，偏偏馬國明興趣不大「拿了獎沒有人工加的，廣告商亦不會因為你是視帝而找你....我反而想聽到觀眾表示喜歡我主演的劇集。」馬國明自言他的人生價值觀，很多是足球教給他，「神射手同聯賽冠軍，我選後者，我喜歡和隊友一同慶祝。」足球員其中一個成功感就是在入球後，走到觀眾席享受球迷的歡呼和掌聲。所以觀眾的認同對馬國明來說很重要，但偏偏網民不斷有聲音表示「唔睇TVB為榮」「那我們就做好一點，繼續做好直到他們看我們為止，我相信好的作品，觀眾就會接受。」

馬國明今次再演醫生，他表示事前擔心會同《on call 36小時》的一件頭形象太撞，但經過監製及形象指導幫手，馬國明成功以另一醫生形象出現。（《白色強人》截圖）

關於黃心穎，馬國明說得不多，感情事他經常說沒所謂，很少事，你會奇怪真的一點感覺也沒有？是不是無情？但其他的他滔滔不絕，會發現他對很多事有感覺而且念舊，「我喜歡清水灣時期的無綫，可能錄影廠比較近，大家開工收工都會聚在一起，關係好密切，現在廠房大了，距離遠了，在廠入面亦有休息地方，大家見少了，新一輩愛玩手機，很多都是低頭族，我很少玩手機，可能我那個入行的年代未有智能手機，空閒的時間慣了看前輩演戲，那時真的很多一綫前輩，萬梓良，謝君豪我也跟他排過戲，還有羅嘉良，黎耀祥等都在你的面前演戲，那我怎會不趁機偷師？我現在亦會這樣做，即使沒有我的戲分，也會看一看別人怎麼演，尤其新一代藝員，因為他們的演法可能是年青觀眾最接受。」

馬國明對拿獎感覺隨緣，直言拍劇賺錢對他來說重要一點，更重要的是觀眾支持。（電視截圖）

馬國明１９９９年入行，那個年代無綫還很受歡迎，對比現在很多人鬧無綫有很大分別，馬國明雖然不愛玩網絡，但亦知道有這些反對聲音，「我覺得不用擔心，觀眾表示不看我們的問題，我覺得應該想怎樣做好自己的劇集及節目，當我們的作品有質素，我好相信觀眾是會收看的，觀眾可能因為近來一兩套劇不好看，可能他們這一陣子不看你，但你只要有好看的劇集，他們會回來，除非真的整年的劇集都不好看，那麼他們真的不會再看TVB了。」可惜的是，觀眾現在是不滿無綫新聞部，但馬國明這種積極回應網民的心態，新聞部高層應該學習一下吧？