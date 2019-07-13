【鄭秀文演唱會】許志安夥張衛健紅館探班　被Sammi粉絲狂噓

歌手許志安四月被踢爆背著老婆鄭秀文偷吃女星黃心穎，之後鄭秀文發聲明選擇原諒，昨晚她於香港紅館開唱，據傳媒報導，昨晚許志安被拍到與張衛健一同前往探班，不過才剛一下車，就遭到鄭秀文粉絲狂噓。

傳媒報導中指出，許志安現身老婆鄭秀文世界巡迴演唱會的首場，12日他身穿白襯衫、黑色牛仔褲，一出現就引起騷動，在場的歌迷甚至直接開噓，但他並沒有多停留，立刻躲進演唱會現場。據悉他本人並沒有在座位區，疑似在後台低調為老婆加油。

鄭秀文12日開唱前也在IG上寫下：「有點百感交集。 很不容易走到這一天，接近三十年的工作生涯，人生也經歷了很多很多。甜酸苦辣高高低低，從驕縱學懂謙卑，從執著步向從容，從少女變成中女，從排骨鍊成肌肉..... 點滴在心頭。」似乎話中有話。

Sammi似乎話中有話。（Instagram@sammi_chengsauman）

此外，鄭秀文在開唱時更對著台下歌迷說：「如果有事情發生，令你遍體鱗傷，但痛過之後你的愛情會成為世界之最！」疑似是在說著自己這些日子以來的心情。

Sammi開演唱會從不會令粉絲失望！點圖看▼

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