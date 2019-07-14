倪妮與同名同姓空姐萬尺高空中巧遇　網民驚艷：個空姐仲靚過明星

作為藝人經常因為工作要周圍去，不時都會坐飛機，所以從事機艙服務員工作好容易就會遇到明星。呢日就有一名內地的空姐於微博post了她在飛機上與內地藝人倪妮的合照，同大家開心share。原來這名空姐竟然與倪妮同名同姓，她還分享了倪妮親手寫給她的簽名卡片，卡片上寫着：「辛苦啦，同名同姓是緣分能遇見」十分之窩心。她這個post一出即引起了網民熱議，還登上了微博熱搜榜。

兩個倪妮竟然相遇。(微博圖片)

該名空姐倪妮興奮地留言表示：「今天開心到飛起來！遇見了仙女姐姐！兩個倪妮，同名同姓，是甚麼緣分遇見你~」流露出粉絲遇見偶像的喜悅之情。從她的照片中可見，她手挽著倪妮的手臂合照，盡見倪妮親民友善的一面。兩個倪妮均笑容燦爛又甜美，而且顏值都很高。倪妮早前曾獲英國雜誌《I-Magazine》票選為「亞洲最時尚臉孔」第一名，當然是靚啦，至於空姐倪妮亦不輸蝕，同樣是個靚女，並沒有給明星版倪妮比下去。網民都紛紛大讚空姐倪妮好靚，甚至有人話相中素顏的倪妮不夠化了全妝的空姐靚，又有人笑言是否叫倪妮的都是靚女。

倪妮寫給倪妮的心意卡。(微博圖片)

點擊下圖逐格睇倪妮嘅靚相：