陳煒單身7年終於有新戀情　與醫生男友戀情初萌芽愛得甜蜜

現年45歲的陳煒 (煒哥) 自從與前夫分開離婚後，一直單身至今己有7年之久，專心寄情工作的她每次被問及感情事，均表示自己仍未有拖拍，不過原來她最近已經有男朋友喇！有爆料者向傳媒爆料，表示目睹煒哥現身於峇里一間五星級酒店入面舉行的醫學研討會上，她身旁還有一名六呎高的型男醫生陪伴在側，一起坐在台上，煒哥全程陪實男友聽講座，兩人更被影到手拖手，儼如熱戀中的情侶，狀甚甜蜜。

煒哥之前一直寄情工作。(ig@alicechanwa圖片)

煒哥當日穿上一條長裙襯以白色外套，打扮得好斯文，與醫生男友十分之登對。當她的醫生男友在台上演講時，煒哥就用手機幫對方影相拍片，十足廿四孝女朋友咁樣。研討會結束後，大家在台上合照，煒哥也有份影，且笑得好燦爛。影完大合照，煒哥就同男友手拖手行落台，等到其他人走晒後，兩人又再十指緊扣上台影相，還蹺晒手，甜蜜之情羨煞旁人。據悉，該醫學研討會由7月5日至7日一連三天舉行，煒哥陪足男友三日兩夜，聽講座之餘順道休息下，拍拖享受一下假期。

煒哥同陳醫生拍拖喇。(陳國強fb圖片)

根據研討會網頁的資料顯示，與煒哥同行的醫生名叫陳國強，英文名是Aldous Chan，年約40歲。據悉也曾經歷過婚姻失敗，與不少娛樂圈中人熟稔，他去年6月就與黃智賢 (Ben) 以及另一位醫生合資在中環開設醫學美容中心，開張當日煒哥亦有畀面到場撐好友Ben，有指她與Aldous可能是於當日經Ben的介紹下認識的。

Ben同陳醫生合資開醫美中心。(陳國強fb圖片)

《香港01》記者聯絡了煒哥詢問她是否跟Aldous剛開始拍拖，她大方地承認戀情，表示：「多謝祝福，好多謝大家咁關心我！我同陳醫生的確係年幾前一次活動上認識，直到幾個月前，忙完自己手上嘅劇，大家先再有聯絡番。真係啱啱先開始，雙方了解中，希望各界都俾啲空間我哋，多謝！」

煒哥坦承新戀情。(ig@alicechanwa圖片)

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