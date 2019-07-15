【Mindhunter】第二季8月中回歸　導演大衛芬查預告比首季更黑暗

由導演大衛芬查（David Fincher）監製的Netflix原創懸疑偵探劇《破案神探》（Mindhunter）第一季於2017年10月推出後好評如潮，不少劇迷大讚畫面調度有電影感，單單靠簡單的對話就足已令人感到心寒，在爛番茄奪得97%的好成績。早前有報道指共8集的第二季於去年12月已完成拍攝，而日前大衛芬查在接受訪問時漏口風表示第二季將會於8月16日上架，令一眾劇迷興奮不已！

在第一季出現的連環殺手Edmund Kemper由Cameron Britton飾演（劇照）

《Mindhunter》改編自John E. Douglas和Mark Olshaker共同創作的真實犯罪書籍《Mind Hunter: Inside FBI’s Elite Serial Crime Unit》，劇情設定於大家對犯罪心理學還未有深入了解的70年代，第一季主要講述兩位FBI探員Holden Ford（Jonathan Groff飾）及Bill Tench（Holt McCallany飾）如何為了發展「行為側寫」，而到獄中探訪惡名昭彰的連環殺人犯。第二季兩位主角就加入了美國聯邦調查局國加暴力犯罪分析中心下的部門行為分析小組，更會加入兩宗震撼全美國的駭人案件，就是邪教教主Charles Manson的殺人事件和發生在亞特蘭大的孩童殘殺案，而在第一季出現的變態連環殺人犯「BTK Killer」Dennis Lynn Rader就未知道會否在今季現身。

雖然劇集改編自真實犯罪書籍，但主角Jonathan Groff和Holt McCallany就認為劇本在導演David Fincher的控制下有很大的變化，更預告今季比第一季更加黑暗：「劇本原本由英國編劇Joe Penhall所寫，但他已經不再在劇組中。在Joe離開劇組後，David開始重寫劇本。」被問到跟David Fincher合作的過程，Jonathan Groff笑言對方沉迷工作，更不知道他是否會睡覺：「他會回家看當日拍攝好的片段，第二日就帶着Rough cut回來，他真的非常熱愛工作，這十個月都的合作大家都很愉快！」