【包青天再起風雲】不再「地獄黑仔王」 張振朗：終於有劇出街

這兩年Owen興幸雖然沒有劇集播出，但收入也能維持。（陳順禎攝）

張振朗（Owen）最近被封為「地獄黑仔王」，因為他主演的劇集不是被拖累不能播出，那就是未知劇集檔期能排到何時播出。不過他終於守得雲開見月明，他有份主演的《包青天再起風雲》突然被安排在下星期一播出。今天（15日）他也特意穿著劇中展昭的造型出席這劇集的宣傳活動。他說：「終於等到啲劇集出街，亦都估唔到係呢套先。我以為唔會咁快播，因為呢套劇集拍嘅時候好艱鉅，我都係第一次係劇集有咁重戲份。」

拍攝《包青天》Owen是首次拍攝那麼多動作戲份，他很感動武術指導的教導。（陳順禎攝）

提到罷脫「地獄黑仔王」這稱號，Owen笑言：「其實今日都好多記者問我呢個問題，咁套劇依家都播，不過套劇唔播都唔代表我黑仔。應該咁講一次過播哂都唔係一件好事，可能觀眾會睇到我厭，我成日都覺得上天自然有安排。」其實Owen對上一次有份他演出的劇集播出已是兩年前的《踩過界》，他直言：「我啱啱有係一個訪問講終於守得雲開見月明，我都成兩年冇播過劇。其實可能觀眾都唔記得我係拍劇㗎啦，只會記得我係搞笑或者做《美女廚房》。我都想話畀大家知我真係好鍾意演戲。」