【包青天再起風雲】不再「地獄黑仔王」 張振朗：終於有劇出街

撰文：賴家杰
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這兩年Owen興幸雖然沒有劇集播出，但收入也能維持。（陳順禎攝）
張振朗（Owen）最近被封為「地獄黑仔王」，因為他主演的劇集不是被拖累不能播出，那就是未知劇集檔期能排到何時播出。不過他終於守得雲開見月明，他有份主演的《包青天再起風雲》突然被安排在下星期一播出。今天（15日）他也特意穿著劇中展昭的造型出席這劇集的宣傳活動。他說：「終於等到啲劇集出街，亦都估唔到係呢套先。我以為唔會咁快播，因為呢套劇集拍嘅時候好艱鉅，我都係第一次係劇集有咁重戲份。」
拍攝《包青天》Owen是首次拍攝那麼多動作戲份，他很感動武術指導的教導。（陳順禎攝）
提到罷脫「地獄黑仔王」這稱號，Owen笑言：「其實今日都好多記者問我呢個問題，咁套劇依家都播，不過套劇唔播都唔代表我黑仔。應該咁講一次過播哂都唔係一件好事，可能觀眾會睇到我厭，我成日都覺得上天自然有安排。」其實Owen對上一次有份他演出的劇集播出已是兩年前的《踩過界》，他直言：「我啱啱有係一個訪問講終於守得雲開見月明，我都成兩年冇播過劇。其實可能觀眾都唔記得我係拍劇㗎啦，只會記得我係搞笑或者做《美女廚房》。我都想話畀大家知我真係好鍾意演戲。」
商演活動方面，他很感謝經理人在他沒有太多劇集播出時候也能幫他接下不少商演活動。（陳順禎攝）