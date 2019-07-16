【多圖】張國榮驚現內地揸巴士　司機撞臉哥哥似到十足震驚網民

一代巨星張國榮 (哥哥) 逝世至今已經16年，不過他仍然存活在一班粉絲的心中，永遠是他們心目中的偶像。每年哥哥的死忌都有好多悼念活動，粉絲們都非常之懷念他。在每年的生忌都會為偶像慶祝。早前在抖音上就有一條以「零距離接觸#哥哥再現」為題的短片，片中出現了一位貌似張國榮的化妝師。原來去年亦有內地網民post了一段短片，內有一位巴士司機的樣子竟然與哥哥撞臉，無論樣貌、輪廓、神情、眼神均一模一樣，令人震驚！

哥哥張國榮係粉絲心中永遠的偶像。(《阿飛正傳》劇照)

近日這段片又再次在網上翻hit，再度成為熱民熱話，大家都好驚訝居然有人可以相似得咁緊要，有網民留言表示：「是哥哥轉世了嗎？」「這簡直就是哥哥再生」「好想坐他駕駛的巴士」「真的看到哥哥了」「倒後鏡裡的眼神不就是哥哥嗎？」「希望是哥哥瞞住了我們在過平凡生活吧。」大家都表現得難以置信。

司機呢個側面真係好似哥哥！(網上截圖)

又有網民話司機生得咁靚仔，做巴士司機實在太浪費喇，他絕對可以憑着這張彷如哥哥一樣的俊臉，去做網紅，所賺到的錢一定多過他做司機，生活也不用這麼辛苦。之前亦有網民的確問過他，他表示：「我只想憑自己的努力生活，不想去靠瞼吃飯，這輩子只想做一個普普通通的人。」甘於平淡，似是看破紅塵，網民紛紛讚他夠踏實。

就連眼神都勁似！

點擊下圖逐格睇呢位內地司機有幾咁似哥哥：

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以下仲可以重溫哥哥昔日嘅靚相圖輯：