14歲任晴佳曬拍雜誌花絮相　逆天大長腿獲網友大讚：氣質很超模！

任達華與琦琦的女兒任晴佳（Ella）不止樣貌遺傳了父母的優良基因，連身材也不例外。14歲的她，身高已達170cm，更擁有一雙令人艷羨的大長腿，因此被封為「最長腿星二代」。

日前，Ella開通微博，上載了兩張為台灣版《VOGUE》拍攝的幕後花絮照，寫著：「Behind the scenes」（幕後花絮），並標記了爸爸與媽媽的微博帳戶。相中的Ella披散著中分長直髮，身穿黑色牛仔Jumpsuit，下半身以白色絲襪搭配黑色尖頭高踭鞋，一雙大長腿又直又纖瘦，身材比例完美，十足的模特兒風範。

照片很快在網絡引起熱議，網友們紛紛大讚：「這大長腿，氣質很超模，希望你早日走上國際T台，看好你」、「做夢也不敢有這種身材」、「氣質太好了」等等。見到這麼多人支持自己，Ella也在留言區回應大家「Wow太開心，謝謝大家，我會加油的。」，而媽媽也轉發道：「安靜美麗的女孩，又是一個不一樣的你，真棒！」

14歲的Ella身材比例相當好，頗有模特兒風範，潛力無限。（微博@任晴佳Ella）

雖然人仔細細，但Ella已經拍攝過不少雜誌封面，4月她與媽媽一齊登上香港版《VOGUE》的封面，7月她又單人拍攝了香港版《COSMOPOLITAN》，表現不俗。而琦琦早前也透露Ella其實不愛打扮，不愛拍照，但最終嘗試了她並不擅長的工作，大讚女兒「Well done」。