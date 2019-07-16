【公子會】黃浩然老婆莫家嘉甜爆被求婚細節︰望住隻戒指講唔到嘢

藝人黃浩然和形象設計師太太莫家嘉（Kaka）人前人後也非常恩愛，還有兩個兒仔，一家四口好幸福。雖然去年曾傳過有婚姻危機，不過有Kaka有老公力撐，指是一個小問題，其後更繼續在IG晒恩愛，力證夫妻情沒變，感情羨煞旁人。日前Kaka上商台節目《公子會》時，細數老公對自己做過的冧事和相處方式，一開始竟然對這個「筍盤」沒興趣？

Kaka近來推出烹飪書，教人下廚。（影片截圖）

對「筍盤」黃浩然不為所動

浩然在2002年的電影《新紮師妹》飾演「劍雄哥」令人印象深刻，而大家普遍以為Kaka和浩然是因為合作該戲而認識，Kaka就大爆原來在他們在工作上認識前，曾經有機會「相睇」。當時，Kaka的舅父見她單身就說不如介紹男仔給他認識，一起BBQ認識下，不過Kaka就斷然拒絕，覺得「唔好搞呢啲嘢」。那時黃浩然曾在電影《孤男寡女》中飾演Roger而受外界注意，而且外表靚仔，前途無可限量。但Kaka聽到要「相睇」，在節目大爆當時拒絕的原因︰「嘩，你唔好搞啦，我唔要呢啲嘢。（主持森美︰唔要呢啲嘢嘅意思係？）好驚你哋覺得好靚仔，我就更加驚，因為我覺得我高攀唔起啊。」而到後來，Kaka知道將與浩然合作《新紮師妹》時，她也坦言「冇感覺」，竟然對「筍盤」也不為所動。

浩然當日還陪太太做節目，果然是暖男！（Instagram@wonghoyinraymond）

黃浩然好到令Kaka懷疑他是騙子？

浩然是暖男大家可能都知道，Kaka在節目中再大爆當年跟他拍拖時的sweet事，形容他為「拍拖期間照顧我，係無微不至到我係未曾遇過。（主持︰直頭覺得佢係咪老千嚟㗎，洗唔洗好到咁啊？）我有懷疑！我有懷疑！」Kaka又爆當年浩然在她工作得很累的一天，向她求婚，又親手弄了一張卡，寫滿了自己的心聲，令她非常感動，可能是在軟弱的時候向她求婚，令她「喊到收唔到」，又說︰「望住隻戒指講唔到嘢喇」，相信是太感動了。講到暖男，森美講了一句︰「有啲人話『唔好搵靚仔啊，靚仔花心啊』，唔係啊我見過好多靚仔都係暖男嚟，有人話『唔好搵個靚女啊，靚女好難追啊』，其實靚女就最易追。」不知道大家又認同嗎？

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