「小昭」許雅婷改簽內地公司　搵人仔不忘香港：歡迎搵我拍港劇

樂華娛樂於國內除經理人公司之外，亦有投資電影、劇集，許雅婷成為旗下藝人之後，真係唔憂無嘢做。（微博圖片））

憑《倚天屠龍記》而獲封「最索小昭」嘅許雅婷(Kubby)，日前喺IG宣布離開合作6年嘅「GME 環球狂熱」，而同樣都係GME旗下嘅鄧月平（Larine），亦宣布將不再與公司合作。



百分百係香港人嘅許雅婷話絕對唔伯放棄香港市場，亦都好想有機會返香港拍劇。（微博圖片）

據知許雅婷已跟旗下擁有宇宙少女、樂華七子、韓庚等人嘅樂華娛樂簽約，並已落實將以女一身份參演古裝網劇《鳳歸四時歌》以及一部時裝劇，睇嚟完全唔愁無嘢撈，Kabby透過經理人表示:「接下來將會影視同時發展，但不會放棄香港的市場和粉絲，畢竟她是香港人，所以絕對歡迎找她拍港劇，當然也要看看對方有沒有興趣跟我合作。」不過問到與GME合作多年最大的得著是什麼時，佢就話「不方便回答」。

鄧月平話剛剛完成電影拍攝，但詳情就暫時未透露得。(ig圖片)

而同樣係離開GME嘅鄧月平，原來將與莊瑞兒成為同門，不過佢就話自己簽嘅係公司仔：「之後都會以拍電影為主，因為適合自己啲，唱歌就唔會掂住。」鄧月平表示與舊公司合作愉快，過去亦曾在電影《小男人週記3之吾家有喜》擔任女主角，而作品亦取得好成績。今次之所以轉會，純粹係想轉換新環境。