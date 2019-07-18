何弘軒自資出歌當做生意：希望啲錢唔會掟晒落鹹水海

已經有兩年沒有推出新歌的何弘軒（Alan），這段時間一直在裝備自己，作曲、練歌、做生意，儲到積蓄後，Alan將血汗淺投資在音樂上，新歌《初生圓》由籌備到錄音，拍攝MV、宣傳，都是他自資的。

何弘軒新歌乜都親力親為！

拍攝《初生圓》當日，一直在下雨，原本希望拍外景的Alan，唯有改變策略，他說：「其實本身喺室外拍攝，但我哋係雨神嚟嘅，每一次拍外景都會落大雨，今次仲誇張，連續三個星期都一直落大雨，所以我哋最後都搵咗一個室內景拍攝新歌MV。呢首其實係幾輕快同sweet嘅歌，但MV裡面係無女主角嘅，只得我自己一個。」MV找來很多演員參與拍攝，他們會演繹發生在社會上一些比較黑暗、邪惡的事如貪婪、打架、偷窺裙底等，很多社會上不太好的事，都會出現在這個MV內。

自製外景避雨神！

問他今次自資出歌，投資了多少，他笑言：「拍攝MV同宣傳，我諗都花費咗六位數字，希望大家可以支持我嘅新歌，支持我呢個少少夢想，希望啲錢唔會掟晒落鹹水海。」Alan說，《初生圓》是他的成長三部曲第一個階段，「我對這個世界仍然很陌生，就算外面有幾邪惡、黑暗都好，但我依然會活喺自己的世界內，當中所有事物都係美好。稍後將會慢慢成長，去到而家呢個階段，所以大家就要密切留意我嘅成長三部曲。」將兩年的積蓄花在新歌上，Alan的確是孤注一擲，他希望可以有好成績，因為在香港做音樂真的不容易，所以希望香港的朋友可以支持本土音樂。