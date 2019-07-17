【晚吹 - 啪啪Partner】火雞姐忽然失蹤　網民成功爭取換主持？

火雞姐突然被撤離《晚吹 - 啪啪Partner》，ViuTV公關解釋節目主持人會不定時更換。但點解只係換走火雞姐呢?都唔需要多講啦。(影片截圖)

由KOL晉身歌手行列嘅火雞姐丁可欣，年初被爆出求學時期曾欺凌同學兼偷電話，雖然事後佢已經拍片道歉，但網民似乎唔賣帳，因為自4月開始佢為ViuTV節目《晚吹 - 啪啪Partner》擔任主持後，留言如「火雞姐唔係教偷野」、「火雞？skip!」、「扮哂專家」頻頻出現喺ViuTV FB專頁，更有部分網民揚言要擺睇。

娟姐取代火雞姐主持最新一集《晚吹 - 啪啪Partner》。(IG圖片)

嘈足幾個月，最新一集《晚吹 - 啪啪Partner》繼續有夫妻檔嘅呂穎恆(Vera)同朱凱頌(Picco)，但就唔見火雞姐，取而代之係曾主持ViuTV另一節目《全日情侶診所》嘅娟姐練美娟！娟姐一出，網民反應一致叫好，認為個性爽朗嘅娟姐成功帶動節目氣氛，亦有留言表示「換主持可以一看」，究竟網民是否集氣成功，將火雞姐踢出局呢？ViuTV公關表示:「節目主持人都係以嘉賓形式主持，所以都有可以會不定時更換。」答案十分官腔。再睇睇娟姐自己喺fb嘅留言:「講咗好快同大家見面」並加上「咁嚟緊逢星期一見啦」Hashtag，似乎已經印證網民集氣成功。

娟姐現為ViuTV藝人，之前曾主持《全日情侶診所》，同男主持豪dee走遍日本各大小時鐘酒店。(影片截圖)