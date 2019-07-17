【書展2019】寫真教父林子賢大讚周秀娜夠專業：佢係完美的模特兒

一年容易又書展，又是寫真成行成市的時候，雖然比起全盛時期氣勢已差很遠，但仍有不少女藝人或素人希望藉著一本寫真殺入娛樂圈，能夠令網友充滿暇想的除了女主角本身，最重要的當然是攝影師，林子賢行內有著名的寫真攝影師，在寫真界有十年以上的經驗，他覺得寫真最美麗就是找到真實的一面，他說：「美麗是可以堆砌的，但真實是不可能，整個寫真過程就是捕足真實的一刻。」

郭富城太太Moka當年亦出過寫真，林子賢擔任攝影師。（受訪者提供）

每完成一個鏡頭，DaDa和其他女孩一樣，第一時間走去攝影師看相。（受訪者提供）

「你影過幾多女仔？」這個問題林子賢也答不到，因為他影得太多了，入行接近２０年，由攝影師助手做起，之後在不少雜誌任職，直至１０年前開始拍攝第一本寫真，周秀娜的第一本寫真就是他的處女作，之後陳靜DaDa，郭富城太太moka都曾是林子賢鏡頭下的模特兒，你一定會以為這工作很爽，但林子賢不同意，「大家一定想到有美女在你面前騷首弄姿，是一件美好的事，但其實拍攝過程，汗流狹背的助手在我旁邊，化妝師，髮型師亦堆在一起，還有女星的經理人在旁邊一直監視，其實我是不會享受。（但佢哋會成日走埋嚟睇相‵？）但更多時會走向記者問何時刊登。」

周秀娜當年吃雪糕這張照片一出震憾娛樂圈，但林子賢覺得這種生活化的影法其實在日本已很多年。（受訪者提供）

或許有人覺得拍攝美女是一件容易事，但林子賢亦覺得自己的工作除了要捕足最美最真實一刻，更重要是一份責任，「一個女星她在娛樂圈的生死，可能是靠這一本寫真，這是她的履歷表，出來大家讚好，可能她的發展一帆風順，但若果反應不似預期，可能就有不同後果，所以每次影其實都有壓力，因為人家的事業交托了自己，會很想為對方做到最好。」

楊思錡上年也有出寫真集，亦是由林子賢操刀。（受訪者提供）

寫真幾乎是一個女星的生死，因為出來的效果沒法預期，亦不知同期對手的底牌，不性感沒有話題，太性感又可能太媚俗，所以不少女星在拍攝過程也會壓力爆煲，林子賢就見過陳靜壓力大到當場大喊，「我記得當時在一個很擠迫的環境，她穿了一對很高的高跟鞋，頭上又戴了很重的頭飾，我要求她擺了一個姿勢，但總是出來效果就是差一點點，於是不斷要求她做得更好，她當時有表情又沒有異樣，但事後才知是強忍著，直到一刻她終於受不了，就哭出來，我當時就叫大家不如休息一下，其實她是要舒發一下情緒，那就會知道其實每一位影寫真的女星，一直都受著很大的壓力，旁人未必明白。」

重温林子賢十年來拍過的模特兒