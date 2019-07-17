《PRODUCE 101》Kim Samuel父疑於墨西哥遭入屋刺殺　終年58歲

美國電視台KGET-TV報道，韓國Mnet《Produce 101》第二季參賽者Kim Samuel父親，加州名車銷售商Family Motors Auto Group老闆Jose Arredondo於墨西哥時間星期二早上，被發現倒斃於當地寓所，終年58歲，Jose Arredondo旗下公司和親友已證實有關消息，而Jose Arredondo的妹妹Laura正趕往當地了解情況，正與所屬公司Brave娛樂陷入合約糾紛的Kim Samuel則未有公開回應。

Kim Samuel父親Jose Arrendondo在墨西哥遭刺殺身亡，終年58歲。（ABC新聞片段）

根據當地傳媒報道，Jose Arredondo當地星期一晚上遭入屋刺殺身亡，惟目前未有披露更多細節。Jose Arredondo於墨西哥出生，在11名子女中排行第4，Jose Arredondo在12歲移居美國尋找工作機會，1977年覓得洗車工作，並獲機會銷售名車，經過多年默默耕耘後，終成加州貝克斯菲爾德（Bakersfield）最著名的汽車銷售商之一。

Kim Samuel曾參加《Produce 101》第二季。（資料圖片）

Jose Arredondo生前相當疼愛Samuel和次女，而Samuel小時候亦多次粉墨登場，為父親的汽車生意拍廣告。Jose Arredondo離世消息震驚美國和世界各地的K-pop迷，而Samuel已有四天未有更新Instagram。

Kim Samuel年幼時曾為父親的汽車生意粉墨登場拍廣告。（YouTube/@familymotorautogroup）

Samuel年幼時參演廣告截圖