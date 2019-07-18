【書展2019】楊卓欣自爆吳卓羲主動求寫真：叫我記得送返本畀佢！

楊卓欣（Cherry）周三（17日）在書展舉行新寫真集見面會，有「嬌小王君馨」之稱的她三圍為32C、23、35。這是她第一次出寫真書，並以「彼女育成」為主題：「因為青揚書報社係好擅長出寫真嘅公司，而（攝影師）Ronald又係著名嘅寫真之父，我就想擁有一本寫真，以我鍾意嘅日系路線做主題。」

楊卓欣穿着日系運動服出席見面會。（陳順禎攝）

新書面世，楊卓欣為銷情感到緊張：「始終我唔係行好性感路線，可能普羅大眾覺得寫真就係賣肉，讀者就會期望係好性感。其實我嘅尺度唔係好大，所以就會有賣書嘅壓力。」楊卓欣又認為這本寫真的賣點在於多造型及有故事性：「我化身做讀者嘅女朋友，係由中學讀書到做空姐嘅回憶。」

楊卓欣在寫真中最性感的造型為穿着薄紗的濕身照，粉絲也認為這輯照片尺度拿捏得不錯、亦不會太淫。（寫真內照片）

楊卓欣又希望日後能向演員方向發展，近日就與吳卓羲一起拍電視劇《戰毒》，並飾演毒品調查科吳卓羲的手下。楊卓欣又認為吳卓羲是個好Nice好專業的前輩，又教她如何正確揸槍：「喺鏡頭後又對工作人員好好，每日請大家食下午茶；就算我係新人，佢唔識我都會主動走過嚟撩我講嘢。」吳卓羲得悉楊卓欣出寫真，更主動向她提起：「記得送返本畀我！」問到拍戲可接受的尺度，楊卓欣就說主要是看劇本：「如果劇本需要的話唔介意性感，但唔好刻意性感為剝而剝，演員要專業，劇本ok就可以除。」