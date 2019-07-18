【花邊教主】確認開拍續集　將延續原版故事聚焦社交媒體影響

美國校園劇集《花邊教主》（Gossip Girl）可謂是不少人心目中的經典，Blair（Leighton Meester飾）、Serena（Blake Lively飾）、Nate（Chace Crawford飾）、Chuck（Ed Westwick飾）、Dan（Penn Badgley飾）等等，個性鮮明的角色以及時髦的穿衣搭配令人印象深刻。該劇於2007年首播，2012年完結，總共六季。

日前，據外媒《IndieWire》報道，時隔7年的《花邊教主》即將重啟，於HBO Max播出。故事將延續原版，時間設定在第一套的8年後，圍繞新一代紐約私立學校的青少年們展開，聚焦這幾年間，社交媒體以及紐約城市面貌的改變與影響。由Fake Empire和Alloy Entertainment聯合華納兄弟電視公司（Warner Bros. Television）和哥倫比亞廣播公司（CBS）電視工作室製作，每集時長1小時，共10集。

至於演員陣容與發行日期方面，官方暫未公布，不過原製作人Joshua Safran將擔任編劇，同原主創Josh Schwartz、Stephanie Savage共任執行製作人。

新一套的演員陣容尚未公布，不少觀眾都期望可以再見到Blake Lively同Leighton Meester。（IMDb）

第一套《花邊教主》改編自Cecily von Ziegesar的同名小說，圍繞一群就讀於貴族高中的上流社會青少年，在紐約市曼哈頓上東區的生活，講述了他們讀書期間所發生的種種八卦與愛恨情仇。不知道新一套又會給觀眾留下怎樣的印象呢？