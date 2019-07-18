金所炫發生墜馬事故需停工　《綠豆傳》未播已兩次出事

童星出身的韓國女藝員金所炫，今天（18日）通過所屬公司E&T Story娛樂宣布，昨天拍攝KBS韓劇《綠豆傳》時不幸發生墜馬事故，以致昨、今天的拍攝要全面取消。幸好金所炫並沒有大礙，狀態亦經已馬上恢復。

E&T Story娛樂表示，金所炫昨天拍攝《綠豆傳》時不幸墜馬，送醫進行詳細檢查後，幸好並沒有外傷及出現任何健康問題。雖然金所炫的狀態容許自己立即復工，可是為了讓金所炫好好休息，公司決定把昨天及今天的拍攝全部取消。消息傳出後，不少粉絲都非常擔心金所炫的情況，希望她能有足夠的休養再開工。《綠豆傳》是金所炫自去年出演《廣播羅曼史》後，相隔一年零4個月再回歸的作品，因此粉絲都相當期待。

所屬公司公布金所炫昨天發生墜馬事故。（IG/@wow_kimsohyun）

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上月自盡身亡的女演員全善美，原來亦有接拍《綠豆傳》，加上這次拍攝期間金所炫意外墜馬，劇集未播出已兩次出事。《綠豆傳》是一套改編自網路漫畫的朝鮮浪漫喜劇，講述張東尹飾演的全綠豆穿上女裝潛入禁男的寡婦村，並與金所炫飾演，不想成為藝妓的董東珠發生的有趣愛情故事。劇集預計於9月30日播出，幸好金所炫沒有嚴重受傷，相信也不會影響播出。

《綠豆傳》是金所炫自《君主－假面的主人》後，相隔兩年再拍的古裝劇。（sidusHQ）