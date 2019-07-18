爆參選2005年香港小姐被人身攻擊　陸詩韻：好彩我選到亞軍

陸詩韻今日出席《B.Duck x 萬希泉「Be Playful 系列陀飛輪腕錶」發佈會。（葉志明攝）

陸詩韻（Sharon）今日（18/7）出席於荃灣舉行的B.Duck x 萬希泉「Be Playful 系列陀飛輪腕錶」發佈會。Sharon透露家中收藏了多隻名錶，現在大部份已經升值不少，價值連城。她接受《香港01》訪問時說：「我自己本身都好鍾意錶，不過近呢幾年睇過啲風水命理，話我唔適合帶錶，所以就收藏咗係屋內。有好幾隻錶買返嚟嘅時候都係5位數字，但而家都升值到6位數字，至於幾隻錶加埋有幾多，自己就真係冇去計過。」

Sharon表示感情生活仍一片空白，認為工作太忙關係，故未有打算發展新戀情。（葉志明攝）

全城矚目選美盛事《2019香港小姐競選》的15名後選佳麗終於誕生，眾候選佳麗日前更到澳門拍攝。同樣是選美出身的Sharon回想當年參選期間，總會受到各界人士批評：「其實參加得就預咗，嗰陣時啲牙唔係好靚，俾人話我好心箍咗牙先去選啦，但個陣時又唔會話唔開心，好好彩選到亞軍之後去咗箍牙喇，其實啲人話選美會有好多是非，其實又唔係，大家都知道選美都係一個良性嘅競爭，咁所以大家真係好會互相鼓勵。」