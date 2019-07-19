【多圖】郭書瑤29歲生日大派福利　妹妹白滑玉背意外搶鏡

台灣女星郭書瑤（瑤瑤）擁有甜美樣貌和魔鬼身材，清純性感兼備的她是不少粉絲心目中的女神，而她亦從來不介意展示自己的姣好身段。近日與妹妹旅行度假的瑤瑤，連日來Post了不少靚相，更趁着昨日（18日）生日，上載了一張泳照，大派福利！

昨日（18日）是郭書瑤29歲生日，她在Facebook Post相大派福利。（郭書瑤Facebook圖片）

瑤瑤當年憑藉「殺很大」廣告一炮而紅，近年積極轉型的她，在戲劇方面成績不錯。昨日（18日）是瑤瑤29歲生日，她在Facebook Post了一張在泳池戲水的照片，穿上黃色一件頭泳衣、騎着獨角獸水泡的瑤瑤大騷Fit爆身材，她發文表示：「29歲，經歷了一段日子……學會更勇敢一點的面對自己、能更勇敢一點的自己面對。願每一天能更真一點，善良無懼，愛的無私。」一班粉絲除了送上生日祝福之外，更大讚瑤瑤。

瑤瑤最近同妹妹去了旅行，在IG分享了不少靚相。（IG@yaokuo）

瑤瑤當年因為一個廣告而一炮而紅。（IG@yaokuo）

而瑤瑤今日（19日）再在IG上載與妹妹的合照，並寫道：「成熟的妹妹，幼稚的姊姊。」相中瑤瑤嘟嘴露出可愛表情，而身後的妹妹就回眸一笑，露出白滑玉背，畫面相當養眼。不少網友留言大讚兩姊妹都擁有超高顏值：「姊妹一樣美」、「兩姊妹都美到太不科學了」、「跪求妹妹IG」。

兩姊妹都顏值超高，妹妹露出白滑玉背好搶鏡！（IG@yaokuo）

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