【親愛的熱愛的 】胡一天屈居男二　《河神》李現成新一代男神

近年流量明星（擁有出眾外表而且人氣特別高的明星）不斷湧現，由於粉絲的選擇特別多，或多或少令部份粉絲們容易對自己的偶像「不忠」，轉向追捧其他偶像，使曇花一現的流量明星人氣漸漸減退。

就好似兩年前憑藉青春劇《致我們單純的小美好》爆紅的25歲小鮮肉胡一天，自2017年爆紅之後就鮮有特別作品推出，事隔兩年之後再推出新劇《親愛的熱愛的》已經不是男主角地位，即使該劇目前聲勢大紅，大家都只顧著追棒男主角李現，已經將他忘記得一乾二淨，粉絲們似乎睇厭了。

胡一天人氣大不如前。（《親愛的熱愛的》微博圖片）

內地最近播出的青春校園劇《親愛的熱愛的》紅遍大江南北，講述女神級學霸佟年（楊紫飾）倒追電競界高手韓商言（李現飾）的故事，二人經過不斷打鬧糾纏成為戀人，又在互相鼓勵之下在各自領域大放異彩，男的就在電競界女的就在學術界，引起不少年青人的共嗚，因而大受歡迎。

而胡一天飾演的吳白只是韓商言的表弟而已，同樣是電競高手又是學霸，但他同女主角一點兒感情線都沒有。這個男二人設同過往在大部份劇集中喜歡女主角的劇情有所不同，戲路比較沉悶。雖然劇集大受歡迎，但他的人氣亦無因此而提高，反而李現現時成為話題人物不時登熱搜，這個景況不禁令人覺得胡一天的人氣已經大不如前。

李現因為飾演高冷學生而再度人氣急升。（《親愛的熱愛的》微博圖片）

過去所謂的流量明星因為人氣高的關係，都會不斷推出影視作品。翻看胡一天過去一年的表現，自《致我們單純的小美好》之後他幾乎有一年時間沒有推出新作，2018年一整年只是出現在綜藝節目上，而且同時他亦被爆出不少負面新聞，就好似他被爆在橫店私會網紅兩粒鐘，即時搞到唔少女的心破碎。胡一天又在劇集《倚天屠龍記》中試鏡失敗，一連串的新聞令他形象大損。

胡一天因為江辰學長而成為新一代男神。（《致我們單純的小美好》微博圖片）

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如今他的人氣下滑極大可能是粉絲只是喜歡他在《致我們單純的小美好》江辰一角，而並非是他本人胡一天。因為他在現實生活中同江辰人設有好大距離，自私會網紅新聞一出之後，大部分粉絲都想像不到江辰學長是這一種人，所以大家紛紛不喜歡他。另外，他一年沒有推出劇集只是零星出現綜藝節目上，難維持話題性同曝光率不足，而這一段時間又有不少鮮肉明星湧現，就好似朱一龍﹑白宇等人，粉絲紛紛轉投其他偶像懷抱，自自然然會忘記他存在。

雖然目前他的人氣大不如前，他今年或未來一年他好大機會又會翻紅，皆因他主演的《絕代雙驕》已拍畢還未播出，而且手頭上有4部劇集在手，相信坐回流量明星寶座。

李現現在成為大家男神了。（《親愛的熱愛的》微博圖片）

而現年27歲的李現自2017年的《河神》之後，相隔兩年又再爆紅成為新一代男神代表。出道9年的他一直受女性粉絲歡迎，皆因他有好身材之餘還有出眾外表，而且演技了得，畢業於北京電影院的他集偶像實力於一身。

有別於大眾化小鮮肉青靚白淨型的他，走陽光型男路線，熱愛健身鍛鍊出結實肌肉，同時熱愛籃球不時在社交網站上大晒好身材照片，睇到一班女粉絲心心眼。亦因為他有樣有身材關係，更傳出被一名男高層睇中企圖性侵，之後他反抗因而遭到對方封殺，2016年這一年他好多作品遭到換角，但反而獲得不少人支持認為他是真漢子。接下來他還有一部《劍王朝》還未播出，將聯同女神李一桐出演，相信會掀起一陣追棒潮。

李現由一名肥仔成為男神。（微博圖片）

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