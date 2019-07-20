【任達華遇襲】刀傷輕微觸及內臟　英皇回覆︰已完成腹部手術　

任達華 (華哥) 今日早上於內地中山出席活動時，突然遭狂徒衝上台用刀刺傷腰間和腹部，當場鮮血直流，狂徙一直追住華哥襲擊，嚇得他驚慌閃避。現場的工作人員以及保安人員齊衝上前制服疑兇。之後華哥就用手按着腹部，見他成手血，當時他依然清醒，不時拿起手來看看掌上的鮮血，並跟工作人員表示：「去醫院吖。」之後就上了車往醫院接受治療，並需進行手術。

華哥遇襲後鮮血直流。(微博截圖)

華哥所屬的英皇娛樂方面，一直更新華哥的情況，最新表示：「經過中山開發區醫院的醫生及醫護人員悉心醫治及照顧，華哥已完成腹部刀傷的手術，刀傷輕微觸及內臟，幸好沒傷及重要器官。現仍在手術室進行受刀傷及的右手四隻手指的處理。為確保華哥的私隱及安全，公司得到醫院合作嚴謹看守華哥所在之樓層。事發至今網上流傳許多未經證實的消息，敬請各界留意本公司的最新消息發放免被誤導。」

華哥目前仍在醫院留醫。(網上圖片)

華哥經理人霍汶希續說：「事發後經過公司立時與中山市政府聯絡，得到中山市政府支持派出醫局長到醫院協助，一切安好及順利，公司特此向中山市政府及醫院醫務人員衷心致謝。本公司一直有工作人員貼身跟隨華哥，照顧及協助一切所需，亦會按時發放最新消息讓各位安心，祝華哥早日康復，多謝各界關心。」