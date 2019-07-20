【FaceApp】藝人繼續潮玩將自己變老年樣　老版余文樂依然有型

繼早前全城掀起了一股「童顏」熱潮，一眾藝人紛紛熱玩手機App入面的變臉濾鏡，秒變cute爆小朋友版之後，近日又再出現了另一股變老風潮，且同樣吹襲了娛樂圈，藝人們再次潮玩最新的手機變臉app，今次不是變小童而是變老人，而是將自己變成七老八十的樣子。不過可能因為變老後都會變得醜樣，玩這個app之後post相上IG的多數都是男藝人，甚少有女藝人會想讓人看見她們年華老去的樣子。

余文樂都有玩呢個app。(余文樂ig圖片)

呢日余文樂、李克勤、黃浩然以及林欣彤都有玩這個app和post他們的老年相於IG同大家開心share。身為潮人的余文樂留言表示：「如果我老了是這樣~ 我也願意了」相中的他即使老了，也是個幾有型的老伯伯，看得出年輕時曾是個靚仔嚟。他又post了他同老婆王棠云齊齊變老的甜蜜合照，表示：「白頭到老」相信他老婆一定冧到暈，而他老婆就算老了也是個靚婆婆。

佢仲冧爆咁話要同老婆白頭到老。(余文樂微博圖片)

李克勤就表示：「我都來湊下熱鬧...…」他將自己變後生，現在以及老了的樣拼埋一齊讓大家可以對比下。至於林欣彤亦同樣post了對比圖，並留言表示：「唔知我老咗係咪真係咁嘅樣呢...…如果有得俾你揀～你會想自己活到幾多歲呀？」另外，黃浩然就說：「老了也會繼續支持.... Mi，繼續Good Show!!」他剛看完鄭秀文演唱會，要做個潮爆的老人。

李克勤對比自己由後生變老。(李克勤ig圖片)

點擊下圖逐格睇有玩呢個app嘅藝人個老年樣：