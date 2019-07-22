【元朗黑夜】柳俊江元朗被襲擊　FB報平安：只是頭上縫了8針

7月21日，元朗發生了一宗白衣人無差別襲擊事件，前無綫新聞主播柳俊江前往協助市民離開現場時慘受波及被人用攻擊性武器襲擊，當場鮮血淋漓。及後柳爺前往醫院就醫，亦有在Facebook報平安。今早（22）柳爺再次向網友匯報傷勢和事件經過，還分享了一張佈滿血漬的牛仔褲相片。

全部都係血。（柳俊江facebook）

第一身遇襲身份

在柳爺的留言中，他並沒有埋怨自己有多痛，對於傷勢亦只是輕輕交代了一下，唯以第一身遭遇襲擊身份去分享案發的經過卻令網民為之擔心和敬佩，在短短4小時內有超過13萬個讚好和2.7萬個慰問留言，大部份都是表示對他的尊重和關心。

記者打稿追唔切個like數同回應數。（柳俊江facebook）

柳俊江的留言全文如下：

要各位擔心，先說聲對不起。凌晨在醫院仲有力影張咁嘅相，證明我冇事。血有點多，影出來比較誇張，但只是頭上縫了8針，幸好沒傷及頭骨，身體各處縫了幾針，還有很多擦傷和瘀傷，無謂展示了。

對我來說，昨天本來是安穩的一天，我沒有去遊行，整天都和小朋友在家玩。直到晚上看到元朗站的直播，才決定出發去幫忙。

睇住元朗嘅市民無辜被毆打，求助無門，作為香港人，我諗我只能夠盡力去幫助他們離開。到達現場後，先載了三位年輕人回家，折返了解仲有無人需要幫助時，就發生了事件。

呼籲大家逃走時，回頭發現有市民落單被圍毆，情況危急，無奈跑回頭想把他拉走。可惜，是不自量力。被四五人圍毆，鐵通打在頭上，血不斷淌，咁大個仔未見過咁多血。打了不知多久，有人走來幫忙叫停，anyway，感謝他。然後就不贅了。

漫長一夜，謝謝很多朋友的問候，原諒我未能逐一回覆。聽得最多的一句，係話「小心呀，屋企有大有細⋯」但係，正正係「有大有細」，我地先要勇敢去守護，不是嗎？

柳爺一直都有follow近日社會發生嘅事：