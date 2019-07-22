【元朗黑夜】陳欣健撐警稱白衣人受挑釁　「這不幸是由誰開始？」

曾任警司嘅陳欣健，早前聯同好友梁家輝出席撐警集會。（資料圖片）

元朗昨晚（21日）晚上發生嚴重暴力事件，出現大批白衫人士毆打市民，警察遲遲到場，事發後只有一人被帶返警局引起全城關注。曾參與撐警集會嘅陳欣健，今晨於個人fb上連環出po，再一次表達對香港警察嘅忠貞。「昨日一整天一整夜的新聞，有人卻只選擇看元朗那一段！」安在家中看新聞直播的他在發文中表示:「一開始在地鉄站對持時，黑衣人參予雙方的挑釁向白衣人大嚷“入来吖X你老母”有聽到嗎？黑衣人用水喉射向白衣羣衆有看到嗎？我反對暴力但這個不幸是誰開始的？反正我不敢說白衣人當中完全没有黑社會，正等如我不敢說那些示威人羣中沒有以暴力意圖反港叛國的暴徒一樣！警察未拘捕打人的暴徒, 是 “未拘捕”，並非 “不拘捕”。喜歡就唾駡警察，有事就催促警察，這心態很難理解。」陳欣健嘅言論，雖獲不少網民支持，但亦不乏反對聲音，有人留言直指他是「過氣警司！」他馬上以「我係過氣，做過公僕，為社會做過貢獻，你呢？」作出回應。

個多小時後，陳欣健又在出po：「一位女藝人的經紀人從凌晨二時起不斷責問我元朗事件警方為何包庇黑幫。由於我們相識一場我便很禮貌地回應了他，解釋了我的看法，亦表逹了對和平示威者和他個人見解的尊重。誰知他陸續不停地發來一封封偏袒暴徒責備警察的新聞和圖片，並咄咄迫人以審判官自居的語氣來質問我！到最後我只好把他的WhatsApp 封鎖。看來近日香港人被迫觀香那些新聞上極盡醜陋的人性，每時每刻那些暴力性的報道和有關暴力的報道，已經把一些心靈單純，意志力比較薄弱的人迫到频臨精神崩溃的邊緣了！」發文雖然引起爭議，但陳欣健未有直接回應網民，而係選擇轉載一條白衫人士於元朗站毆打市民的片段，並寫上「還原事件的開頭」。



導演陳嘉上在FB上的言論亦被圍攻，當中包括杜汶澤，除問他是否瘋了，並留言表示「你要搵食邊個會怪你而家？唔使個心一唔安樂就上寫啲模棱兩可安全性極高嘅評論。」

此外，近年長期在內地發展的導演陳嘉上今早亦在fb上發文表示:「元朗模式，對維護香港管治是功是過？」，帖一出，隨即引嚟不少網民圍攻，陳嘉上其後再出po解釋:「問了一個問題，有人立即憤怒。問，是因為看到在一些人在事後握手稱慶。問，是我難以置信我的一些在建制派中的朋友會看不到嚴重性。如何妥善解決這局面都在政府和管治部門手裏，現在一些敢於向當局進言的建制派至為重要。香港能否回到理性和平的局面，都請大家思考。」