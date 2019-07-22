著名排球評述員雷禮義逝世　丘雨勤發文悼念︰謝謝你，雷SIR

今日（22日）著名體育主持人丘雨勤和運動評述員馬啓仁（Keyman）分別在社交平台發文悼念著名電視排球評述員雷禮義（雷Sir），傳出雷Sir去世的消息。

丘雨勤在Facebook發文寫道︰「親愛的雷SIR，懷念你的聲如洪鐘，佩服你的專業與堅持，感謝你為球迷帶來如此好吃的『叉燒』，我會更想念每年主持香港體記春茗大抽獎時你在席間對我的溫馨提示: 『勤仔啊，下個抽我！』沒想到原來您已經離開我們兩周多了，後來得悉您叮囑家人不想大家因為您的離去而添加麻煩，來一記『美女梳頭』，等昨天火化禮舉行後才通知大家。謝謝你，雷SIR！」並貼上跟雷Sir的合照。而Keyman也在Facebook轉貼丘雨勤的圖片，並寫道︰「著名排球評述員雷禮義離世，享年71歲。雷sir，一路好走」。

雷Sir在排球旁述界非常有名。（Facebook@雷禮義）

人稱雷Sir的雷禮義生1948年出生，他在排球評述方面非常有名，他是香港首位國際排球裁判，而聽過雷Sir旁述，一定會聽過「食叉燒」這詞語，原來這體育術語也是由他所創。他的聲音響亮，並以此為他旁述的特色，而且會營造熙張的氣氛，令不少觀眾留下深刻的印象。