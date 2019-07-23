新木優子IG粉絲破三百萬　憑仙氣外表擊敗新垣結衣成「日職女神」

現年25歲的日本女藝人新木優子近年人氣急升，繼早前在「日職球員至愛女藝人」選舉中力壓女神新垣結衣，近日她在IG公佈自己的帳戶粉絲終於突破300萬，可見她的人氣強勁。

新木優子憑甜美笑容成新一代女神。（Instagram@yuuuuukko_）

新木優子近日在IG的動態消息貼出追蹤人數達300萬的消息，她常常在IG貼上自己的動態，更新非常頻密，相信也是吸粉的原因。新木優子在讀小學時就在街上被星探發掘，自2014年成為《non-no》雜誌的模特兒開始，就有越來越多的影視演出機會，近日更為Pixar動畫《反斗奇兵4》（Toy Story 4）的日語版角色嘉比嘉比（Gabby Gabby）配音。她憑著清純的外表和甜美的笑容，成為了不少男生和女生心目中的女神。

新木優子早前更擊敗新垣結衣成為新一代日職女神。（Instagram@yuuuuukko_）

今次新木優子的粉絲突破300萬的消息，實在標誌著她人氣的高企，事關IG突破300萬的日本女星並不多，渡邊直美位列冠軍，有890萬粉絲，而Rola﹑水原希子、佐佐木希和有村架純緊隨其後，新木優子今次加入IG人氣女星系列，真的是又一肯定！

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