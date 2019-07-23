【元朗黑夜】肥媽爆喊同警方割席強調自己並非撐警　呼籲林鄭解決

前晚 (21日) 元朗西鐵站的市民遭到大批白衫人手持木棍、籐條、甚至鐵通等暴打，無差別地攻擊，就連於現場採訪的記者亦被打傷。期間，有市民多次打999報警，卻打不通又或是遭到cut線，即使成功報到警，但警察卻在接報逾半小時後才到場，令人質疑到底警察是否有盡到保護市民的職責？日前 (20日) 於撐警集會中，擔任活動主持兼一直高調支持香港警察的肥媽 (Maria Cordero) ，亦因為元朗前晚發生的事而爆喊跟警方割席。

肥媽同陳百祥日前出席撐警大會並擔任司儀。(葉志明攝)

肥媽於前晚元朗事件發生後接受傳媒電話訪問時，表現得好激動，更泣不成聲。她強調自己沒有撐警，沒有話撐那一邊，兩邊都沒有撐，心痛為何一家人要「打爛晒香港」。她指自己屋企也有人是撐警，亦有人是支持示威者的，有不同意見，她覺得大家可以好好去傾，一家人不應打來打去。肥媽又多次哭着問點算，點收科，呼籲特首林鄭月娥出來解決，叫特首出來同大家傾下，希望會有轉機，可以「搞返好個香港」。她自言自己讀得書少，香港如今發生的事要交由讀得書多的人去處理，還透露自己現時有看心理醫生，需接受藥物治療。