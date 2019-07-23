森美無眼睇何君堯出巡即走　阮子健拒握手獲網民讚賞

何君堯離開港台時，主動走到外面同圍觀市民見面。（影片截圖）

森美放工剛好路過，但佢就無等到何君堯出場就已返屋企。（影片截圖）

元朗同白衣人握手問好嘅新界西建制派立法會議員何君堯，今午去到港台出席節目《視點31》討論「血洗元朗站」事件，多次喺節目上要求朱凱廸「唔好再講光復」嘅何君堯，最後竟然嬲豬豬拍檯走人。步出港台時，準備上車嘅何君堯，突然改變路線，親自走出港台門口，與一眾圍觀市民握手，並接受訪問……

唔少連登仔都話去圍攻何君堯（網上圖片）

由於港台與商台鄰近，唔少商台DJ趁機食花生，當中包括梁文禮、森美、Marco、阮子健（KY)等，不過，森美未等何君堯出嚟就已經走人返屋企。反觀，Marco、阮子健同梁文禮全程直擊。何君堯發表完偉論之後，一時間搵唔到自己坐駕，於是就問助手「我架車喺邊道」，有市民大叫「元朗嗰邊」之餘，《在晴朗的一天出發》主持人之一嘅阮子健亦向何表示:「你行錯路」，得到溫提嘅何君堯，為表誠意竟走上前欲與阮子健握手並表示「thank」，但阮子健就先係蹺手繼先雙手合十拒絕何的好意。簡單一個舉動，即獲唔少網民讚賞，「KY好波」等留言不停出現喺fb專頁。