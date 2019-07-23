元朗白衣人追打乘客 　莊端兒睇直播淚流滿面：點解咁去打人



莊端兒今日（23/7）現身九展ViuTV錄影廠，為《晚吹 女學生吹水班》節目進行錄影拍攝工作。提到讀書時的回憶，端兒直言想起撞鬼事件：「嗰陣流傳我間小學有個音樂室好猛鬼，於是我就連同幾名同學，等到放晒學，差不多晚上6點嘅時候，偷偷地上去音樂空靈探，但當我哋未上到音樂室就聽到有步操聲，係我哋迎面操過，個一刻大家都好驚，都冇求證間房啲畫象係咪真係會郁，頭也不回即係走。」

莊端兒表示不會因「西鐵事件」，嚇怕了穿黑白色衣服上街。（葉志明攝）

日前元朗白衣人「血流西鐵站」事件，端兒睇到相關報道，表示十分難過痛心：「睇到當時新聞直播畫面非常震撼，個晚我都睇到喊，當中夾著好嬲嘅眼淚，亦有啲帶著感動嘅淚水，因為有啲市民真係走唔到，見到一隊義載嘅車隊去接佢哋走，亦都睇到有人被追打到出馬路，都仲繼續打佢哋，令我非常好唔開心，點解咁去打人。」（會否有陰影，怕穿黑白衣服？）端兒直說：「顏色我就唔會理，我覺得唔會為你而活，我唔會因為某事某人而去著任何顏色嘅衫。」

莊端兒覺得元朗警署拉閘表示失望，認為警方是要保護市民生命。（葉志明攝）