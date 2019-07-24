杜小喬與無綫藝人譚永浩演音樂劇撻着　戲假情真男友IG大方認愛

現年29歲的杜小喬獲封為網絡女神，曾被盛傳好喜愛收兵，所以她亦有「娘娘」的稱號。已經單身了3年無拍拖的她，日前就被影到與新歡於灣仔街頭手牽手，未知她這次是收兵，定還是拍拖，而這名被娘娘睇中的男士，就是現年31歲的無綫藝人譚永浩 (Jarryd)，兩人於本月底公演的《我們的青春日誌》音樂劇中合作，並飾演一對情侶。

杜小喬與譚永浩於音樂劇中合作並飾演情侶。(譚永浩IG圖片)

拍到娘娘與Jarryd手牽手的爆料者向傳媒表示，當日黃昏時份看到兩人十指緊扣，表現得好sweet，沿途有講有笑，儼如熱戀中的情侶，看來相信兩人是在拍拖了。杜小喬曾透露自己13歲便初戀，至今有過兩段戀情，一次長達9年，另一次則接近一年，雖然她拍拖次數只有兩次，感情生活不算複雜，但卻被外界傳她收兵無數。

杜小喬係網絡女神。(杜小喬IG圖片)

至於Jarryd就曾在2010年參加英皇新秀歌唱大賽並奪得「金咪大獎」和「最受歡迎網上人氣獎」，在2012年入讀無綫藝員練班而正式加入TVB，今年與TVB簽了經理人合約。近期他和杜小喬正為音樂劇準備，努力排練，未知是否因此而擦出了愛火花？Jarryd曾在IG和訪問中表示初次跟杜小喬見面時，對方表現冷淡，當時他心想：「咁冷漠既，點做情侶啊？」誰知兩人發展神速，如今已成為了「拖友」手牽手拍拖行街街。而Jarry亦於今早在他的IG出post大方宣布他現正與杜小喬拍拖，他留言話：「女朋友？女朋友。」他又回覆《香港01》表示：「我哋一直互相了解緊。」

Jarryd於ig宣布與杜小喬在拍拖。(譚永浩IG圖片)

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