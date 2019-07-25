【多圖】「張無忌」馬景濤有個餅印女兒　網民大讚清純兼笑容甜美

當年憑住劇集《倚天屠龍記》入面飾演張無忌一角而紅遍中港台的馬景濤，日前於微博上post了多張他女兒馬世嬡的照片，並發文為囡囡慶祝生日，表示：「7.19快樂的夏天美少女長大了，HAPPY BIRTHDAY AIAI寶貝。」​馬景濤的女兒今年已經28歲，他一直都很保護女兒，絕少公開女兒的相，這次為了賀女兒生日，竟然post了這麼多張女兒的相，亦惹起了網民的討論。馬世嬡長得跟她爸爸馬景濤真是餅印一樣，不過卻有着另一種氣質和感覺。

馬景濤當年憑住《倚天屠龍記》爆紅。(微博圖片)

網民紛紛大讚他女兒長得漂亮，樣子清純兼且甜容甜美，有做女神的條件，怎看也不似28歲，反而散發出濃濃的青春少女氣息。其實馬景濤在女兒小時候曾帶過她出鏡，上電視接受訪問，他曾與女兒一起現身無綫電視，當時他拿住咪問女兒：「你喜歡馬景濤還是張無忌？」他的女兒即答：「張無忌。」那時的馬世嬡不足10歲，充滿童真，表現得相當可愛。馬世嬡是馬景濤與他的第一任妻子唐韻所生，在她三歲時，父母就離婚了，她與爸爸一起生活。她於2008年考上了中央戲劇學院表演系，曾透露自己的理想是希望成為一個像爸爸那樣的演員。

馬世嬡同佢爸爸一樣樣。(馬景濤微博圖片)

點擊下圖逐格睇馬世嬡同佢爸爸馬景濤嘅靚相：