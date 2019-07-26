【元朗黑夜】鬼故事　白沙村姦殺女童案凶宅免租5年

元朗黑夜是近日的熱門話題，黑夜的元朗也有不少都市傳說，尤其是曾發生過兇殺案的地點，往往出現鬧鬼傳聞，以下所講的兇案，就是在元朗十八鄉白沙村發生的姦殺女童藏屍案，案件其後更被拍成有線節目《1級重案》，兇手唐永強被捕後，聲稱自己並非孌童，而是要施行五鬼邪術，向前妻報復，事件聽落相當詭異。

有線節目《1級重案》，曾講述元朗白沙村雙屍案的始末。（Youtube影片截圖）

元朗白沙村一間村屋，在2002年曾發生一宗男子挾持三名子女，並點燃石油氣自殺案，最後四人全部身受重傷，而消防員在屋內衣櫃發現一具女童屍體，證實是失蹤的10歲女童嚴佩珊，其後又在屋旁沙井，發現另一名失蹤11歲女童陳諾雯的屍體，而被燒至重傷的兇手唐永強，雖然承認自己是殺人兇手，卻聲稱自己並非孌童癖，而是用邪術向前妻報復。

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自稱懂得泰國降頭的唐永強，雖然其貌不揚，只得5呎3吋高，但最詭異是他前兩任妻子都是十多歲的小女童，而他犯案的手法，也是用閃卡、零食、接送放學，接近受害女童並獲取信任，而他第二任妻子樊柳珊，就是在12歲時認識被告，更仿如中了「愛情降」，不理家人反對，要跟被告一起，而二人結婚後，樊柳珊為被告誕下三名子女，但隨著唐永強失業，要由妻子擔任卡拉OK女公關養家，二人感情生變，唐妻更發展出婚外情，並離家出走。

傳說白沙村凶宅，夜半傳出女童哭聲，而節目講完案情仲要去靈探。（Youtube影片截圖）

唐永強作供時表示自己懂得泰國邪術，要殺死五個跟自己有血緣的人，即能用五鬼向前妻索命，除了三名子女，他侵犯並殺害兩名女童。但警方證實唐永強從未去過泰國，他所說的邪術全是謊言，掩飾他孌童癖的真相，最終唐永強被判終身監禁。

一直無人敢住的凶宅，終於有一名和尚入住，但就免租5年。（Youtube影片截圖）

白沙村村屋成為凶宅後，附近居民聲稱在夜晚會聽到屋內有女童哭聲，門前有小女孩在玩耍，而空屋內又會無故有燈亮起，所以一直無人敢租住該間村屋。直至有一名和尚入住，業主更願意免其5年租金，純粹希望有人繼續居住，讓村屋不會荒廢。不過鬼魅之說，始終是無從證實，信不信由你。