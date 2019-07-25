韓國6歲YouTuber吸金力超強　淨係玩玩具月入過千萬港元

Boram has a cold呢條片上載9個月，至今已有3.3億觀看次數，成為整個頻道之冠。（影片截圖）

YouTuber年薪過百萬不是夢，喺《福布斯》雜誌去年公布嘅YouTuber收入名單中，年僅7歲嘅Ryan以年收入1,100萬美金（約8,587萬港元）成為冠軍，Ryan嘅影片當中主題大多圍繞玩玩具、評測兒童食物、與工程師爸爸玩家庭冒險遊戲、以及做一些有趣的科學小實驗。

Boram嘅影片唔多對白，但就有大量音效，加埋佢嘅屋企人極跨張嘅表達手法，小朋友應該睇得好開心。（影片截圖）

而韓國一名年僅6歲嘅小妹妹（Boram보람）分別開設了「寶藍Tube Toy Review」及「寶藍Tube Vlog」兩條頻道，追蹤人數超過3000萬，受歡迎程度拍得住K-Pop組合。影片內容主要係「玩具開箱」，由於配上特別音效，令觀眾有睇卡通感覺，而為方便外國觀眾，影片亦有英文字幕。



Boram父母喺2017年時曾被指虐兒，認為佢哋故意設計刺激性的劇情來謀取利益，其後首爾家庭法院判定虐童罪名成立並處分。（影片截圖）

有報道指Tube Toy Review每月單係廣告收入約有80萬港元，最高峰試過有1200萬港元，而Tube Vlog每月平均有1170萬港元收入，最高峰試過有2245萬收入！廣告收入成韓國YouTuber之冠，吸金力如此強勁，都要識得理財，Boram早幾月就喺江南清潭洞以95億韓元（約6432萬港元）入手一棟獨棟豪宅，據地產公司網站顯示，Boram入手嘅豪宅面積達258.3平方公尺，雖然未知其用途，但估計自住居多。