【烈火雄心】南山三虎相隔21年再合體　王喜：大興有個名叫良知

TVB 深夜重播經典劇集《烈火雄心》，司徒拔（鄭敬基飾）不僅感情失意又被黑白兩道追捕，最後選擇跳樓輕生，天佑（王喜飾）和大興（錢嘉樂飾）等手足在小學球場中發現他的屍首，悲慟不已。王喜星期五（26日）在Facebook上與大興和阿拔的合照，「南山三虎」相隔21年後再合照，令不少劇迷大呼「回憶返晒嚟！」

南山三虎之間的兄弟情感動不少劇迷，但可惜阿拔因誤入歧途，最後選擇自殺，三兄弟從此少一人，令不少網民心有戚戚然。王喜在 Facebook 上載與鄭敬基和錢嘉樂重回南山邨的合照，三人在相中分別手執孖條和甜筒，彷彿回到20年前。

阿拔失蹤，天佑和大興與一班手足急忙周圍找他。（《烈火雄心》截圖）

王喜在Facebook除了分享合照之外，亦感性地打了一篇長文，解釋「南山三虎」三人所代表的意義：

「面對不可預知的下一秒，我們都徘徊在阿拔與天佑之間，我們都渴望身邊有大興，拉一拉，拖一拖。而事實是，人人都有大興，他有另一個名字叫做良知。他能約束本名叫野心的天佑，亦能督促原名叫好逸的阿拔。

失意時，阿拔會衝著你來鼓勵。

得意時，大興會振著臂來助興。

徬徨時，天佑會搶著前來開路。」

即使《烈火雄心》一再重播，劇迷仍繼續追看，有網民留言說：「有些劇情已經過時，叫人受不了，只有三虎的兄弟情永不褪色。」