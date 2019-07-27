【多圖】非港姐出身女主角個個好戲　胡定欣李佳芯全部捱出頭

近日無綫兩齣黃金檔劇集《包青天再起風雲》及《十二傳說》，女主角分別是胡定欣及林夏薇，二人不約而同並非港姐出身，演技無疑勝過一班選美後直接拍劇的港姐，以下為大家帶來多位好戲女主角，全部也是一步步捱出來，絕非一步登天的選美冠軍可比。

其實近年無綫劇集都有一個通病，就是喜愛用港姐三甲擔當女主角，雖然她們都是美女，要她們擾首弄姿，大擺甫士絕對綽綽有餘，但說到演戲卻百分百是初哥，要她們擔當女主角，往往是吃力不討好，就算是外購的內地劇，當中的女主角也是來自北京、上海等名牌戲劇學院，而近年無綫劇集質素每況愈下，由一班不懂演戲的選美佳麗孭重飛，令觀眾看得十分辛苦，其實有不少好戲女星並非選美出身，由她們擔正的劇集更有睇頭，甚至成為神劇。

胡定欣不經不覺出道16年，更連續兩年贏得視后寶座。（胡定欣IG圖片）

胡定欣

2003年出道的胡定欣，曾參加TVB第三屆CoverGirl選舉，其後加入無綫藝員訓練班，仍未畢業已被點名拍攝《衝上雲霄》，之後捱過多年的女配角階段，包括《大唐雙龍傳》、《銀樓金粉》、《拳王》、《大太監》，至2015年《鬼同你OT》擔當女主角，贏得當年的視后寶座，翌年再憑《城寨英雄》蟬聯視后，16年的演技磨練，由她擔當女主角的劇集，往往有不俗的成績。

胡定欣在《城寨英雄》，是身手了得的女殺手。（劇照）

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林夏薇

《十二傳說》女主角林夏薇，或許會被人覺得她是林峯堂妹而上位，其實她畢業於北京中央戲劇學院表演系，也是香港話劇團的全職演員，在《收規華》及《公公出宮》兩劇為人熟悉，至2016年的《乘勝狙擊》擔任女主角，在2015年結婚後開始減產，未播出的劇集有《金宵大廈》。

林夏薇於《十二傳說》飾演民俗學系助理教授潘朵拉。（劇照）

李佳芯

2008年在有線電視擔任體育主持，其後轉做娛樂台主持，至2012年轉投無綫，早期多演小三、情婦等角色，至2016年的《律政強人》首度擔任女主角，翌年的《踩過界》，比起女主角蔡思貝獲得更多掌聲，去年的小品《BB來了》，卻是刀仔鋸大樹，演出備受注目，早前播畢的《白色強人》，劇中跟唐詩詠、馬國明的三角關係，再次成為熱話。

李佳芯由最初的小三角色，升呢至劇集女主角。（李佳芯IG圖片）

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唐詩詠

2000年拍攝港台劇集《青春@Y2K》出道，至2003年加入無綫，拍攝青春劇《當四葉草碰上劍尖時》，之後的《天幕下的戀人》、《心花放》均是擔當配角，至2010年憑《鐵馬尋橋》，贏得該年度飛躍進步女藝員獎，至2016年在《鐵馬戰車》當上女主角，在2017年主演的《不懂撒嬌的女人》，更贏得視后寶座，而她於剛播畢的《白色強人》，演出急症室醫生蘇怡，成為全劇焦點。

唐詩詠現已升上一線女角，不時在劇集擔正。（唐詩詠IG圖片）

黃翠如

2003年擔任有線娛樂新聞台主播，至2007年轉為擔任娛樂台節目主持，至2012年轉投無綫，憑處女作《心路GPS》為人熟悉，其後在《師父明白了》、《愛我請留言》已當上女主角，至2015年擔正的《師奶MADAM》，跟同劇拍檔蕭正楠假戲真做，於2018年拉埋天窗。