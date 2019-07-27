【元朗遊行】黎燕珊關注事態發展：好擔心年青人安全！

黎燕珊今日（27/7）以嘉賓身份在中環出席投資講座活動，訪問時珊姐表示自己累積超過20年投資經驗：「近來我會買定啲英鎊，因為囝囝要去英國讀書用，必須做定儲備，如果Keep現金個價值只會愈來愈少，都會投資喺股票市場上面，但唔會心口有個『勇』字，因為曾經試過投資失利，損失超過20多萬，真係一個好大嘅教訓，當時幾晚都訓唔着，之後學識投資一啲低風險又穩固嘅投資產品。」

家住元朗區的珊姐，擔心遊行觸發暴動，吩咐工人姐姐買定量食做儲備。（陳志嵐攝）

早前元朗西鐵站發生暴力事件，無辜乘客被一批白衣人手持木棍等武器追打，釀成多人嚴重受傷，震驚全港。當晚珊姐透過直播了解事件，非常痛心，「好似『廝殺列車』一樣，但點都好希望大家都唔好影響到別人嘅生活，希望大家可以用和平理性去表達自己嘅訴求。（今日會有人自發到元朗表達訴求，擔唔擔心佢哋嘅安全？）我真係好擔心年青人嘅安全，萬事都要冷靜啲，至於自己都會同屋企人都盡量唔出街，始終留喺屋企最安全，都吩咐家中工人姐姐買定多啲食糧做定儲備。」

珊姐希望大家可以用和平理性去表達訴求。（陳志嵐攝）

珊姐透露曾經投資失利，損失超過20多萬，導致多晚失眠，情緒低落。（陳志嵐攝）