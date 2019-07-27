【多圖】細數10位前新聞小花近況　離開TVB個個變女強人！

歷來無線新聞部都盛產美女主播，即使她們離開了TVB，仍然受到大家的關注，讓我們細數10位前新聞小花近況吧！

利君雅（TVB任期：2011-2015）

現年33歲的利君雅在2011年加入無綫，成為首位香港非華裔中文新聞記者。在2015年，離開無綫後轉職到香港電台擔任助理新聞主任。

利君雅在追問特首交代元朗白衣人襲擊事件的行為，令她成為網上討論的焦點。（高清翡翠台新聞截圖）

利君雅是首位香港非華裔中文新聞記者，現為香港電台助理節目主任。（香港電台截圖）

陳嘉倩（TVB任期：2014-2017）

現年29歲的陳嘉倩在2014年3月被時任無綫電視新聞及資訊部總監袁志偉邀請加入無綫新聞出任主播，由於樣貌甜美，所以在網民心目中漸受歡迎，並稱其為「嘉倩BB」。2017年9月，她在IG展示學生證，並宣告暫別廣播界生涯，重返香港浸會大學修讀傳播學文學碩士課程。之後，她又先後在港台、ViuTV拍節目，又不時獲邀拍攝廣告和登台。

陳嘉倩（Katherine）以新聞主播的形象為人所熟知，由於樣貌甜美，所以漸受歡迎及認知度增加！（IG圖片/＠kasin520）

+ 4 + 3 + 2

駱文捷（TVB任期：2013-2017）

現年31歲的駱文捷大學畢業後，先後做過香港有線電視、亞視新聞和Roadshow。在2013年，她轉投無綫新聞。任職期間，最令觀眾難忘就是她在報道一則國際新聞時，將墨西哥西部城市「瓜達拉哈拉」誤讀成疑似粗口「瓜達拉X拉」，成為全城笑話瘋傳至今。駱文捷下嫁與鄧姓總督察後就轉職做市場推廣及公關。

駱文捷任職時幾乎日日同大家報告天氣！（IG圖片/@aprillok）

黃婉曼（TVB任期：2006-2010.2/2010.5-2011）

現年35歲的黃婉曼在2006年畢業後，她加入無綫新聞部任職記者。因其生動跳脫的主持風格，使她大受歡迎。在2010年2月首度離開無綫新聞，轉到中國移動旗下雜誌任編輯，在2010年5月3日起重返無綫新聞兼職主持《晚間天氣報告》。同年5月底，她以雜誌編輯的身份，高調出席美容品牌產品活動；卻惹來無綫新聞部高層不滿，認為她有損新聞報道員的專業形象，其後她再度辭職。她在2014年下嫁會計師男友馮柏基，婚後有兩名女兒，但她不甘心只做幸福少奶奶，除了在鰂魚涌創業開了麵包學校外，又在將軍澳開了餐廳。

黃婉曼（Icy）最近斥資逾百萬在將軍澳開餐廳！（IG圖片/@icywong）

黃紫盈（TVB任期：2010-2013）

現年31歲的黃紫盈以淡定和親切的專業形象見稱，她在2012年與同台另一女主播張文采因工作問題不和，導致她在該年6月27日的互動新聞台的新聞直播中泛淚。事件擾攘數月後，她被商營公司高薪挖角，她答應過檔。其後，她成功轉型為粵、普、英、日三文四語專業司儀、電視及電台節目主持、專欄作家。

早年在任時曾報道新聞時淚盈滿眶，即使她已離開娘家多年，但每次被問及哭泣報道一事，她都沒有正面回應。（IG圖片/conniewty）

周嘉儀（TVB任期：2003-2004/2005-2015）

現年36歲的周嘉儀入讀香港浸會大學傳理學院廣播新聞系時加入無綫新聞任職實習記者，其後留任港聞組記者一年。在2005年，她再踏上主播之路，並繼趙海珠和林燕玲後，第三位無綫新聞台主播同時擔任《香港早晨》、《午間新聞》、《新聞提要》、《晚間新聞》及《六點半新聞報道》的主播。2015年，她離開無綫，並在興業證券市場拓展部工作。

周嘉儀近年轉行講股!（IG圖片/@venuskychow）

方健儀（TVB任期：2006-2012）

現年42歲的方健儀在2006年加入香港無綫新聞任高級記者，在2007年兼任主播。在2012年2月，她如常以「新聞報道完畢」結束新聞報道後突然低頭一秒，面對鏡頭略帶緊張地以哽咽語調講出「多謝支持，後會有期，再見」。之後於廉政公署任職高級新聞主任，並在2014年10月2日約滿離職，並作多方發展，玩皮革之餘亦兼任司儀、拍廣告、拍劇拍電影、做KOL等。

以專業形象見稱！（IG圖片/@akinafong）

蔡雪瑩（TVB任期：2010-2014）

現年32歲的蔡雪瑩2010年在無綫新聞台及無綫互動新聞台主播，於2014年正式離任無綫電視新聞部並轉往安永會計師事務所出任公關一職。2015年，她再轉為自由身擔任企業、品牌或新股發布會司儀與接拍廣告等工作，並加盟光大新鴻基金融集團負責在「光大新鴻基尊尚資本管理」部門做銷售工作，主力幫上市公司老闆管理財富。她在2016年與上市公司亞洲木薯太子爺朱威霖（William）成婚，先後為他誕下一對子女。

幸福少奶！（IG圖片/@snowychoi）

黃麗幗（TVB任期：2012-2016）

現年32歲的黃麗幗於2012年開始出任無綫互動新聞台主播。2016年4月離開無綫新聞，轉投海通國際，職位是海通國際投資策略副總裁。她於2015年結婚並於16年年中離婚。離婚後兩年，她在沖繩下嫁經營美容院生意的Jeff。

黃麗幗老公Jeff真係幾靚仔。（IG圖片 / wonglaikwok）

羅鈺文（TVB任期：2012-2018）

現年32歲的羅鈺文雖然畢業於香港理工大學護理系，但就選擇在新聞界發展，於2009年10月加入亞洲電視新聞部任記者及主播。之後修讀香港中文大學新聞系碩士課程，並加入無綫新聞成為無綫互動新聞台主播。在2018年，她離開無綫電視，並轉任財經公司管理層。