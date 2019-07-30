「鐵馬家族」攜眷慶祝林子善做準爸爸　馬國明唐詩詠再被網民撮合

鄭嘉穎、馬國明、唐詩詠、林子善和黃嘉樂因於2009年拍攝劇集《鐵馬尋橋》而結緣，他們所組成的「鐵馬家族」周不時搞聚會。林子善早前宣布太太董佩欣懷孕消息，昨晚（29日）「鐵馬家族」五缺一合體慶祝子善榮升準爸爸，由於「大哥」鄭嘉穎缺席，所以由「二哥」榮升做「二伯」的馬國明自掏腰包請食飯，溫馨滿瀉。

（左起）林子善、黃嘉樂、馬國明、唐詩詠和鄭嘉穎因於2009年拍攝劇集《鐵馬尋橋》而結緣。（林子善IG：@lamtszsin413）

昨晚（29日）「鐵馬家族」五缺一合體慶祝子善榮升準爸爸。（林子善IG：@lamtszsin413）

林子善已經改口叫馬國明做「二伯」。（林子善IG：@lamtszsin413）

五位「鐵馬家族」成員感情深厚 ，經常攜眷出席聚會，他們各自的另一半早就完美地融入圈子，因此經常看到鄭嘉穎太太陳凱琳、黃嘉樂女友Samantha，以及林子善太太董佩欣的蹤影。馬國明其實曾帶過黃心穎出席「鐵馬家族」聚會，但如今二人已無下文，因此單身的馬國明和唐詩詠又再次被粉絲撮合，紛紛留言叫子善和嘉樂幫幫手：「如果真的是3對情侶就好了！」、「拉攏下右邊兩個啦，到時計埋大哥就係四pairs啦齊齊整整」、「3 couples all so sweet（三對情侶全部都好甜蜜）」。

五位「鐵馬家族」成員感情深厚 ，經常攜眷出席聚會，黃心穎（左二）都曾經出席過。（林子善IG：@lamtszsin413）

粉絲多次想撮合馬國明和唐詩詠。（唐詩詠IG：@natalietong53）

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