胡鴻鈞IG宣布自己已經全面回復工作　何哲圖竟然話佢仲休息緊

曾經是「星夢一哥」的胡鴻鈞（Hubert）自從今年4月突然被傳出因態度囂張，自誇勁過林峯而遭到無綫雪藏後，令不少網民開始懷疑Hubert是因為快約滿而遭到抹黑。有傳近期的打壓Hubert行動再次升級，除了盛傳他於劇集《降魔的2.0》的戲份遭到大幅刪減，他原本於8月舉行的九展個唱亦被取消，令他被雪的傳聞甚囂塵上。昨日Hubert就趁住《降魔的2.0》煞科，於IG出post答謝劇組，並宣布自己基本上已經全面回復工作，叫大家不用擔心。

胡鴻鈞之前因為拍《降魔的2.0》受傷入院。(ig@hubertwu圖片)

Hubert發文表示：「《降魔的2.0》的拍攝終於完成了。首先我想謝謝劇組幕前幕後上上下下的演員和工作人員對我的教導和照顧，用你們的專業填補我的不足，辛苦了。然後 我也想跟你們說聲不好意思，臨近拍攝尾段發生了狀況，耽誤了劇組的完工時間，為大家帶來不便，抱歉了。」他謂在意外後「領悟了身體健康的重要.....其次暫時放下現時的工作，令自己能靜心計劃往後的工作......嘗試和經歷過 更知道自己想追求的是什麼，目標愈來愈明確和清晰後，那就向前衝了。」

Hubert有份演出的《降魔的2.0》已煞科。(ig@hubertwu圖片)

他還引用了林書豪在布道會分享過的一席話：「在面對難關時，抱著 「不放棄，不妥協，不要失去盼望」的信念......不論身處什麼位置和局面，盡力而為，問心無愧就可以了。最後，我現在的康復進度十分良好，基本上我已經全面回復工作，希望擔心我的各位可以放心，期待自己能以更優秀的狀態再去跟大家見面。加油，我們一起加油！」《香港01》聯絡了Hubert詢問他有關被雪藏以及取消演唱會的傳聞，但他並未有回覆。而身為星夢老闆的何哲圖就表示：「唔係雪藏，佢依家仲休息緊，之前受傷都未好返晒，等佢好返晒先再安排工作，遲啲會錄新歌。無取消演唱會，同佢傾咗係喺後年，即係2021年先會開演唱會。」唔通Hubert有機會被雪藏到2021年？

星夢老闆何哲圖否認Hubert遭公司雪藏。(資料圖片)

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