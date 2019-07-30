官恩娜及家人涉挪用外婆資產逾5千萬　遭遺產管理人入稟追討

官恩娜目前正一對仔女以及老公喺外國渡假當中，對於被告一事話無回應。（IG圖片)

官恩娜（Ella）自誕下一對子女BéBé G及BéBé A後，除在IG報告近況之外，已甚少出席公開活動。不過，日前官恩娜及其父母、兄長官仲銘被律師馬華潤入稟高院，要求各人交還外婆嘅財產，涉款逾5千萬元。

官恩娜與其父母、兄長被遭外婆的臨時遺產管理人要求各人交還財產。（微博圖片）

官恩娜的外婆勞笑鳳於2014年去世，她在2013年時所訂的遺囑指出將全部遺產留給「契仔」馮明業，官的3名姨媽及姨姨曾在2016年入稟質疑遺囑是否有效，高院當時委任律師馬華潤出任臨時遺產管理人並調查事件。而該位臨時遺產管理人日前入稟高院，指勞生前擁有2,500萬元的銀行定期存款，獨居於灣仔自住物業，另有四個灣仔物業及一個中環物業用作收租。於2011年下半年，勞因白內障而視力下降，需接受眼部手術。勞同時被診斷有認知障礙後，便開始與官兄、官母和馮同住於粉嶺萬豪居一單位



官恩娜哥哥官仲銘曾參加98年第十二期無綫藝員訓練班，可惜視途發展平平，之後就專心幫爸爸打理珠寶生意。（myyk @IG圖片)

而在這段時間內，勞的其中3個名業被出售。而套現所得的1,600萬元，以及勞的個人戶口中的款項，合共3,800萬元，被轉帳至官兄的銀行戶口。而勞笑鳳以近1,000萬元入手的粉嶺單位，在她去世後，業權由官兄取得，他與官恩娜向銀行申請400萬元貸款，並以該物業作抵押，惟借款只落入官恩娜和官仲銘兄妹的戶口，而勞個人户口內的142萬，於2012年被轉帳至官恩娜父親官有權的戶口。馬律師認為上述的轉帳、申請貸款等交易並不尋常，要求各被告交還涉款，官兄需向原告交還單位，並作出賠償。

官恩娜外婆勞笑鳳（右）育有5女兒，官恩娜的母親麥銀麗（左）排行第二，站於二人之中的是官恩娜妹妹官恩沂 。（myyk@IG圖片)

出生於大溪地嘅官恩娜，其父官有權在當地有「珍珠大王」之稱，有傳他更擁有鑽石礦，家底豐厚，不過早年官父曾遭人貼大字報追數，96年更被一名周姓人士申請破產。對於被入稟一事，目前正身處瑞士同仔女隻度假嘅官恩娜，就透過華納唱片表示不作任何回應。

哥哥同家姐都被告，身為妹妹嘅官恩沂就無事。（myyk@IG圖片）