金燕玲抗癌魔完成6次化療　樂觀迎戰堅強面對：皮膚真係靚咗

金燕玲今年3月接受密友蘇施黃（阿蘇）主持的電台節目《大玩派》訪問，自爆在年初確診患上子宮癌，需要接受6次化療。經過5個多月來的治療後，金燕玲日前再度上阿蘇的節目，分享抗癌經歷。阿蘇更指對方在完成最後一次化療後，整個人奄奄一息。

金燕玲在完成6次化療後上蘇施黃主持的節目《大玩派》接受訪問，分享抗癌辛酸歷程。（《大玩派》影片截圖）

金燕玲以白色頭巾包住頭上電台接受訪問，她在確診患癌至今，已經完成6次化療和4次電療，治療總算告一段落，她都直言好開心，但亦坦言化療過程很辛苦：「今次遲咗上嚟，因為最後嗰次化療之後好辛苦，同埋遲咗做，因為血小板唔夠。做完之後又弱到不得了，結果做完我要抖4個星期先可以做電療，所以我而家先上嚟。」

終於完成療程，金燕玲直言好開心。（《大玩派》Facebook圖片）

而阿蘇談到金燕玲完成第6次化療後元氣大傷：「我見到佢真係奄奄一息，連房門口都出唔到。但金小姐算係個好好嘅病人，好少聽到佢呻。」其實金燕玲曾在接受第2次化療後透露痛到生不如死，如今終於捱過6次，算是鬆一口氣：「如果有第7次化療，我真係唔會去做，好辛苦，身體同精神都消耗得好緊要。我都算好捱得，但當你元氣大傷時，係會有啲慌。」

金燕玲之前上節目戴上漁夫帽，當時她已經透露自己狂甩頭髮。（《大玩派》Facebook圖片）

雖然化療過程好辛苦，但金燕玲都堅強面對，更笑言：「皮膚真係靚咗，我而家冇晒頭髮，冇晒眉毛，做滅絕師太就啱晒喇。」不過由於每次化療前都要打類固醇，金燕玲也不可避免地受到副作用影響，面形比之前方，肚亦大了，更食慾大增：「食完嘢隔兩個鐘就肚餓，但而家食番3餐，會食沙律，因為我最鍾意食。」阿蘇笑言對方每次做完電療都會約朋友打麻雀，更讚她以病人來說，態度良好。

阿蘇指打完類固醇後面形會變方。（《大玩派》影片截圖）

雖然因為化療搞到甩頭髮、眉毛都冇，但金燕玲依然保持樂觀態度，勇敢面對。（視覺中國）