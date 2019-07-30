【逃犯條例】小食店渣哥請年青人食腸粉　譚小環獲讚良心老闆娘

「反對《逃犯條例》修訂」風波至今仍然平息，繼多場示威、集會後，7月21日在元朗更發生白衣人毆打市民事件，引起全民震怒。最近，有網民自發「不合作運動」，使港鐵服務一度受阻，前港姐冠軍譚小環和老公蔡強榮主理的小食店「渣哥 一九九六」今日（30/7）便在Facebook專頁發聲明，指公司包容受「不合作運動」影響的同事：「本公司絕對包容，亦不會怪責任何因不合作運動而導致未能準時上班同事。人生常常面對不同挑戰，就當鍛練一下吧！所有同事們，加油。」不但獲得大量網民讚好，更有人祝「好老闆一生平安，老闆娘一生美麗」。

譚小環有份的小食店今日在網上出聲明指公司不會怪責受不合作運動影響而遲到的員工。（Facebook/@渣哥 一九九六）

最近，有不少網上消息指參與社會運動的年青人沒有錢食飯，而「渣哥 一九九六」亦為此另出以「細路，唔好餓壞身體」為題的通告，指明天（31/7）起，凡目測似「正義的年青人」，便可以憑一張寫上「我愛香港」的黃色Memo紙，便可以到旗下任一分店換一張免費食券，再次引來大量網友讚好，指「渣哥」是「良心食店」。