【有片】無綫前藝人楊斯雅爆圈中賤男「約炮」三招：有人專食人妻

曾參選2012年香港小姐的無綫前藝人楊斯雅 (Cindy) ，近日因為受到性上癮張致恆 (Steven) 被踢爆一腳踏多船的事件啟發，她拍了一條短片放上Youtube，大爆娛樂圈中其實有不少賤男喜歡到處「約炮」，無差別地向身邊女藝人下手，總之可以說是但求就手，係女都唔放過。Cindy自爆曾經遇過5至8位男藝人聯絡過她，想向她出手，不過她完全沒有中伏。而她之後跟其他女藝人提起這些事，就發現原來那些男藝人會向個個女藝人都用相同的招數，以漁翁撒網式去「約炮」。

Cindy受Steven事件啟發所以拍呢條片。(youtube截圖)

Cindy列出了這些男藝人對她做過的三招來提醒其他女仔不要中招。她說：「第一招係私信 (PM) ，我自己試過收到男藝人嘅PM話『你張相好靚好性感，多謝你畀張咁好睇嘅相我哋睇。』佢開咗個話題就會想盡辦法想約你出去。」她又試過半夜有男藝人PM她問她在做什麼，撩她傾偈。而第二招就是開工時「博懵」，她說：「例如拍緊嘢，得返我哋兩個時佢就會撒嬌咁話『不如我哋攬攬吖』，我就當聽唔到算喇，無謂影響大家嘅關係。」

佢ig都有post性感相。(ig@cindyyeung圖片)

第三招就是「放電」：「試過有一個好深情咁望住我問『點解咁都電你唔到嘅』，佢平時都會懶溫柔咁同你講嘢，又以為自己好靚仔。咁佢係靚仔嘅，之後我同其他女藝人講起呢個人，原來個個都有俾佢撩過，佢只求就手㗎啫。但係我哋覺得以佢呢個質素，少啲道行嘅女仔例如初出道嘅Model都好容易會中招。」Cindy更指這位男藝人最有趣的地方，就是：「專食啲有男朋友嘅女仔，佢仲會同嗰個男朋友Friend咗先，之後再食人哋個女朋友，佢會特別興奮嘅。曾經有個男藝人被呢個男人戴過3次綠帽。」她提醒一眾女生如果收到男藝人的PM，都要小心想清楚以免中招。

佢大爆男藝人約炮3招。(youtube截圖)

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