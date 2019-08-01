廣電總局宣布即時停播古裝劇偶像劇　慶建國70周年只可選播86套劇

據「國家廣電智庫」微信公眾號於7月31日的消息，中國國家廣播電視總局電視劇司發布《關於做好慶祝新中國成立70周年電視劇展播工作的通知》，為慶祝中國建國70周年，中央部門已甄選86部劇集，供全國各級電視台及各省級衛視選購及播出，並指由8月1日開始，展開為期100天的「百日展播」活動，期間所有娛樂性較強的古裝劇和偶像劇一律停播。

為慶祝中國建國70周年，內地舉行「百日展播」活動。(微博圖片)

廣電總局：不得播出娛樂性較強的古裝劇偶像劇

被選中的86部劇集當中包括了《人民的選擇》、《人民總理周恩來》、《奮進的旋律》、《可愛的中國》以及《偉大的轉折》等，均被國家廣電總局電視劇司大力推薦，指出這些劇集主題突出、題材豐富，聚焦中華民族站起來，著重反映新時代中國人民追求美好生活的生動實踐，唱響團結奮進的新時代主旋律。該局要求全國各級電視台堅持講政治、顧大局，切實增強媒體陣地意識，展播期間不得播出娛樂性較強的古裝劇、偶像劇，確保播出劇目與宣傳期整體氛圍相協調。

《延禧攻略》呢類宮鬥古裝劇會停播。(微博圖片)

以下為廣電總局《關於做好慶祝新中國成立70週年電視劇展播工作的通知》全文：

總局電視劇司日前下發通知，部署慶祝新中國成立70週年電視劇展播工作。展播活動遴選86部劇目，供全國各級電視台尤其是各省級衛視自8月起選購播出。推薦劇目主題突出、題材豐富，聚焦中華民族站起來、富起來到強起來偉大奮鬥歷程的不同階段，真情謳歌祖國、謳歌人民、謳歌英雄、謳歌時代，著重反映新時代中國人民追求美好生活的生動實踐，唱響團結奮進的新時代主旋律。在為期百日的展播活動期間，各台將統一標注「慶祝中華人民共和國成立七十週年國家廣播電視總局優秀劇目展播」字樣。

通知要求全國各級電視台堅持講政治、顧大局，切實增強媒體陣地意識，提早做好重點劇目的洽談選購、編排定檔，認真履行播前審查、重播重審職責，嚴把選劇關、內容關、播出關，展播期間不得播出娛樂性較強的古裝劇、偶像劇，確保播出劇目與宣傳期整體氛圍相協調。

為確保展播活動取得預期效果，總局採取多項措施統籌協調、高位指揮。總局黨組成員親自參加重點劇目審看，電視劇司調整常規審看安排，開闢展播重點劇目審查「綠色通道」，對於擬在宣傳期展播的重點作品，提前調審、優先審批、全面評估，幫助作品提升藝術質量，確保優秀作品盡早與觀眾見面。

偶像劇都要停播。（微博圖片）

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