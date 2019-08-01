【開心速遞】李嘉反串驚喜登場　享受扮女人：睇到拳頭都硬晒

盧宛茵飾演嘅崔Auntie喺昨晚(31日)嘅《愛‧回家之開心速遞》再度登場，今次主要目的係連幫佢嗰位「靚絕唐人街」嘅失婚女兒少欣搵女婿，於徵婚啟事中，崔Auntie列出「女方嫁妝豐厚，年輕貌美，曾當選華埠小姐。」

崔Auntie同寶貝仔少傑一齊搵女婿。（影片截圖）

同崔Auntie一齊搵女婿，仲有少欣嘅孖生哥哥少傑（李嘉飾），二人赫然發現潮偉（袁文傑）同龔燁（張景淳）符合女婿條件，於是設法將姻緣玉佩交到其中一人手上。點知玉佩最後落入保安昌仔手中，而呢位保安，更被少欣美貌所吸引，結尾留下曖昧伏線。

少傑孖生細妹少欣登場。（影片截圖）

對於「靚絕唐人街」嘅少欣，唔少觀眾都表示十分驚喜，因為係由李嘉所扮演，向來都man味十足嘅佢著起女裝戴上假髮，再加埋溫婉有禮嘅談吐，竟然別有一番韻味。有網民更希望少傑同少欣都可以多啲出現喺《開心速遞》。

習武之人李嘉第一次扮女人，佢話好辛苦都又好享受。（受訪者提供）

李嘉接受訪問時透露今次係第一次扮女人，並坦言終於感受到女生之苦：「首次係著高踭鞋，我著完幾乎係行唔到，連反應都比唔到，再嚟就係戴Bra，我著嗰陣扣唔到，要搵服裝姐姐幫手，都幾尷尬。」問到內衣size時，李嘉想了一想表示：「總之好大啦，戴完之後仲攝咗兩個pad，我背厚但唔代表心口有肉。」李嘉又表示以後從不明白為什麼女性要花如此長時間化妝，但經過今次就完全可以理解。「同埋自己不嬲都無頭髮，今次有假髮可以蹺都幾正，成件事都enjoy，自己睇返相都硬晒，拳頭硬嗰隻。」問到之後會否有更多機會客串《開心速遞》，李嘉表示自己都想，但一切都要看觀眾反應。



李嘉終於有頭髮！（受訪者提供）