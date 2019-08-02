傳張致恆偷食裕美返家過夜血染床單　莊端兒：我係知情

莊端兒昨晚（1/8）出席在尖沙咀舉行的電影《狂野時速·雙雄聯盟》首映禮，一聽戲名必然想起緊張刺激飆車場面。原來端兒曾經因爲超速駕駛，違反交通條例，而須強制修習駕駛改進課程：「我啲分被扣嘅原因都係超速，扣到冇分先要上課程，但好彩未試過一次性嘅嚴重超速，被勒令即時停牌，不過最勁一次車速行駛150公里時，被警方票控超速駕駛。」

莊端兒表示現在對前度男友張致恆這個人沒有怒恨，因為愛先會嬲，現在沒有愛，所以什麼感覺都沒有。（葉志明攝）

提到與舊愛張致恆在拍拖期間，有傳背住偷食蔣家旻與裕美，還趁她出外公幹時，帶裕美返家過夜，雙方更發生親密行為，血染床單，對於此事，莊端兒接受《香港01》訪問時直言說：「當中嘅細節唔想再講，我只能夠講我知情。」連日報導心情有否受到影響？端兒直言：「喺我睇到新聞嗰幾日真係有啲唔開心嘅，但都有啲回憶嘅，亦有啲虐心，但我要趕快跳出嚟，難得自己離開咗呢個愛情漩渦，而且我同佢都冇關係，咁所以我希望寄語佢哋將唔好嘅嘢快啲過咗去喇，希望大家俾啲空間，俾啲寬恕佢哋，等佢哋自己去處理。（有咩說話同張致恆講？）今次你都成家立屋，仔都生埋，真係要乖乖地，老婆得一個好啦，仔你就可以生多幾個，從新做人，以身作則，身體力行去話俾人哋知人，你很改過，希望你將你嘅愛重疊喺你嘅孩子身上。」