張致恆未婚妻雯雯首開腔：這次是我們兩人重要的一課

曾自爆患有性上癮、現年34歲的張致恆（Steven）上月宣布與未婚妻雯雯結婚，並已榮升爸爸，本來以為他終於成熟生性，正當大家感到安慰並送上祝福之時，卻爆出他一腳踏多船，感情生活混亂，更欠下幾個女友債務，負面新聞導致他與關智斌的紅館演唱會取消，令他再背負多一條罪名。Steven受千夫所指，事件發酵至今超過一個星期，揮低一眾情敵成功坐正的雯雯，昨晚深夜終於首度開腔。

張致恆上月在IG公布與雯雯結婚，並已榮升爸爸。(IG@stevencheung)

雯雯在IG上載一張日出照片，開首多謝大家關心，並表示自己了解來龍去脈，「事情發生後，我已清楚了解一切，經過深切考慮後，最重要的是兒子的成長，希望大家能給我們空間，這次是我們兩人重要的一課，這段期間，我們共同經歷情緒的起伏，只希望比（畀）機會爸爸盡責任陪伴bb成長，既然決定邁向人生另一個階段，我們會共同做好父母的責任，給予彼此幸福溫暖，照顧好我們的兒子，希望各方朋友給予我們時間做好父母要做的角色，目前最重要是我們的BB能夠健康快樂地成長，今日以後只向前看為兒子一步步前行。」

張致恆被爆腳踏N船後一個星期，雯雯在IG首度為事件開腔。（IG圖片／aumanmannnn ）

看來雯雯已經原諒老公Steven，字裡行間寄語對方要生生性性，盡爸爸的責任，陪伴兒子成長，希望Steven結婚生子之後成熟定性，不要讓身邊的家人朋友再為他擔心了！

希望張致恆今後真係生生性性，不要令身邊的人為他擔心了。（IG圖片／stevencheung）

雯雯上月20日生日，Steven 親手整蛋糕冧老婆。（IG圖片／aumanmannnn）