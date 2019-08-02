【後生仔傾吓偈】馮盈盈同居慘變工人　麥明詩：佢好多嘢無時間做

何雁詩透露與鄭俊弘感情好好，仲隨時可以結婚。（影片截圖）

最新一集《後生仔傾吓偈》以結婚同婚禮題，身為嘉賓嘅何雁詩自爆早在5歲時已經被求過婚，而對象更係同自己同時同月同日生嘅男仔，就連戒指都收埋，成件事對於男友鄭俊弘嚟講，都幾有威脅性，好在何雁詩都醒目，最後補一句「而家無聯絡啦」，並突然放閃「而家都好好，而家仲好」。當麥明詩隨即追問係未代表可以結得婚時，何雁詩先係笑一笑咁話「我同鄭生定我同呢個（指5歲求婚對象)」之後再話「隨時啦」，睇嚟真係好事近喎。

FYY話如果結婚的話唔想擺酒，因為覺得成件事好攰。（影片截圖）

一眾後生仔隨後講到「恐婚症」時，有人提出同居會發現另一半好多缺點。最近同男友寶寶同居嘅馮盈盈，亦即時舉手表示非常有感受。「真係出事，好想叫媽媽，原來要做家務真係好辛苦，以前喺自己屋企有媽媽同工人姐姐，但而家自己做家務。發現係輪迴地獄，今晚好努力做完， 聽晚又要繼續做，後晚又要做，永遠都唔會結束。」



「爸爸由細到大都話唔好只顧拍拖，一定要同居咗先。」 FYY話呢番係佢爸爸嘅肺腑之言。（影片截圖）

聽到FYY大吐苦水，麥明詩突破盲腸表示:「佢做家務做到好多嘢都無時間做。」FYY直認不諱指本身諗住同居係可以過下溫馨二人世界，點知而家每日就係洗衫、吸塵、洗衫無限loop。「做到好攰，一上床諗住傾吓偈，點知寶寶已經瞓咗。」

